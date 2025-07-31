1 серпня починається Успенський піст: що можна і не можна робити цього дня

Коротко:
- Яке церковне свято 1 серпня
- Що не можна робити 1 серпня
- Народні прикмети і традиції
У п'ятницю, 1 серпня, віряни святкують Перенесення Чесного Хреста. Також цього дня починається Успенський піст. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 серпня
У Візантії в серпні часто виникали спалахи епідемій через спеку. У ці дні священики виносили Хрест Господній із царського палацу в Константинополі, щоб обійти з ним вулиці міста, молячись за зцілення людей і очищення повітря. Хрест залишали в храмах для поклоніння протягом двох тижнів - з 1 по 14 серпня.
Це перенесення Хреста символізувало Боже благословення, захист і силу Хреста як інструменту перемоги над злом і хворобами. Хрест - це знаряддя спасіння, яке Христос зробив символом перемоги над смертю і гріхом. Перенесення означає духовне очищення і захист Божої благодаті, якої потребує кожна людина. У народній традиції цей день асоціюється з очищенням, прибиранням трав, а також початком посту.
Що не можна робити 1 серпня
Забороняється їсти м'ясні та молочні продукти - починається Успенський піст. Він триватиме до 14 серпня.
Не можна працювати в полі - цей час краще присвятити молитві.
Не слід відмовляти в допомозі нужденним - інакше у ваше життя прийдуть нещастя.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вранці немає роси - до спекотного і сухого кінця літа;
- дощ - зима буде м'якою і досить теплою;
- на світанку туман - чекайте на ясну і приємну погоду;
- багато зірок у ніч на 1 серпня - до ясного дня;
- почути глухий грім - негода триватиме недовго;
- павуки активно плетуть павутину - серпень буде погожим.
У народі 1 серпня називалося Медовий Спас. У церкві святять мед нового збору, воду і мак - звідси і народна назва свята. Шанується походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього - саме з цим пов'язане освячення води, як і на Водохреща.
Іменини 1 серпня
Які завтра іменини: Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія.
Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Один із найвідоміших мінералів у світі, що здавна славиться своїми цілющими властивостями. З глибини століть люди вірили, що він має здатність підтримувати здоров'я, особливо позитивно впливаючи на стан кісток, суглобів і хребта.
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