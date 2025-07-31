1 серпня починається Успенський піст: що можна і не можна робити цього дня

1 серпня не слід відмовляти в допомозі нужденним - інакше у ваше життя прийдуть нещастя.

https://glavred.net/holidays/1-avgusta-nachinaetsya-uspenskiy-post-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-etot-den-10686008.html Посилання скопійоване

1 серпня починається Успенський піст / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Коротко:

Яке церковне свято 1 серпня

Що не можна робити 1 серпня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 1 серпня, віряни святкують Перенесення Чесного Хреста. Також цього дня починається Успенський піст. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 серпня

У Візантії в серпні часто виникали спалахи епідемій через спеку. У ці дні священики виносили Хрест Господній із царського палацу в Константинополі, щоб обійти з ним вулиці міста, молячись за зцілення людей і очищення повітря. Хрест залишали в храмах для поклоніння протягом двох тижнів - з 1 по 14 серпня.

відео дня

Це перенесення Хреста символізувало Боже благословення, захист і силу Хреста як інструменту перемоги над злом і хворобами. Хрест - це знаряддя спасіння, яке Христос зробив символом перемоги над смертю і гріхом. Перенесення означає духовне очищення і захист Божої благодаті, якої потребує кожна людина. У народній традиції цей день асоціюється з очищенням, прибиранням трав, а також початком посту.

Що не можна робити 1 серпня

Забороняється їсти м'ясні та молочні продукти - починається Успенський піст. Він триватиме до 14 серпня.

Не можна працювати в полі - цей час краще присвятити молитві.

Не слід відмовляти в допомозі нужденним - інакше у ваше життя прийдуть нещастя.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці немає роси - до спекотного і сухого кінця літа;

дощ - зима буде м'якою і досить теплою;

на світанку туман - чекайте на ясну і приємну погоду;

багато зірок у ніч на 1 серпня - до ясного дня;

почути глухий грім - негода триватиме недовго;

павуки активно плетуть павутину - серпень буде погожим.

У народі 1 серпня називалося Медовий Спас. У церкві святять мед нового збору, воду і мак - звідси і народна назва свята. Шанується походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього - саме з цим пов'язане освячення води, як і на Водохреща.

Іменини 1 серпня

Які завтра іменини: Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія.

Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Один із найвідоміших мінералів у світі, що здавна славиться своїми цілющими властивостями. З глибини століть люди вірили, що він має здатність підтримувати здоров'я, особливо позитивно впливаючи на стан кісток, суглобів і хребта.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред