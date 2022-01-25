"Прекрасна робота": хірург оцінив пластику обличчя Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко робила пластику обличчя, сказав Дмитро Слоссер / Фото УНІАН

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, чи робила український політик Юлія Тимошенко пластичні операції.

За його словами, у Верховній Раді дуже мало депутатів, яких не торкалася голка чи скальпель.

"Всі публічні люди, які повинні постійно десь виступати і бути на виду, змушені вдаватися щонайменше до "уколів краси", а часто і до пластичних операцій", - сказав Слоссер під час чату на Главреді.

За словами пластичного хірурга, політику завжди потрібно бути на виду і виглядати свіжо. Особливо це стосується жінок, які хочуть виглядати молодо і красиво.

"Юлія Тимошенко - приклад прекрасно зробленої роботи: вона виглядає привабливо і добре", - зазначив Слоссер.

Реклама

Як повідомляв Главред, минулого року лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко шокувала змінами. Пластичні хірурги і представники її політсили різко розійшлися в думці, в чому ж секрет молодості Тимошенко.

Пластичні хірурги говорили, що у Тимошенко зникли зморшки під очима і підборіддя. Водночас пресслужба Батьківщини заперечувала хірургічне втручання. Там запевнили, що їхня лідерка просто добре відпочила.

Як виглядала Юлія Тимошенко до і після пластики, дивіться на відео:

Вам також може бути цікаво: