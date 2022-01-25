"Прекрасна робота": хірург оцінив пластику обличчя Юлії Тимошенко

У Раді мало депутатів, яких не торкалася голка чи скальпель. Дмитро Слоссер зазначив, що всі публічні люди вдаються щонайменше до "уколів краси".
Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, чи робила український політик Юлія Тимошенко пластичні операції.
За його словами, у Верховній Раді дуже мало депутатів, яких не торкалася голка чи скальпель.
"Всі публічні люди, які повинні постійно десь виступати і бути на виду, змушені вдаватися щонайменше до "уколів краси", а часто і до пластичних операцій", - сказав Слоссер під час чату на Главреді.
За словами пластичного хірурга, політику завжди потрібно бути на виду і виглядати свіжо. Особливо це стосується жінок, які хочуть виглядати молодо і красиво.
"Юлія Тимошенко - приклад прекрасно зробленої роботи: вона виглядає привабливо і добре", - зазначив Слоссер.
Як повідомляв Главред, минулого року лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко шокувала змінами. Пластичні хірурги і представники її політсили різко розійшлися в думці, в чому ж секрет молодості Тимошенко.
Пластичні хірурги говорили, що у Тимошенко зникли зморшки під очима і підборіддя. Водночас пресслужба Батьківщини заперечувала хірургічне втручання. Там запевнили, що їхня лідерка просто добре відпочила.
Як виглядала Юлія Тимошенко до і після пластики, дивіться на відео:
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