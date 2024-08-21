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Все заради підписників: блогерка Верба видала фейк про шоу "Холостяк"

Олена Кюпелі
21 серпня 2024, 15:26
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Верба повідомила, що головним героєм проєкту став її товариш на ім'я Єгор.
Блогерка Верба зганьбилася фейком
Блогерка Верба зганьбилася фейком / Колаж Главред, фото Instagram/yuli.verbaaaaa

Скандальна українська блогерка Юлія Верба, яка стала популярною завдяки купівлі дороговартісного Мерседеса і нескінченному вихвалянню в соціальних мережах, зганьбилася черговим фейком у своїх соціальних мережах.

Цього разу в поле зору молодої блогерки потрапило шоу "Холостяк", де головною зіркою цього разу буде герой України та учасник війни Олександр "Терен" Будько.

Верба повідомила, що головним героєм проєкту став її товариш на ім'я Єгор і він, мовляв, "повністю змінив правила шоу". Як розповіла вона у своїх сторіз, цей її якийсь знайомий обиратиме 10 учасниць для участі в шоу. "Там треба набрати 20 учасниць: 10 учасниць набиратиме СТБ на кастингу, а 10 учасниць обиратиме Єгор серед своїх підписниць. Тому потрібно просто його зафрендити, щоб він вас побачив і все. Там ніяких складних умов і так далі", - йдеться у відео, яке опублікувало видання "Обозреватель".

відео дня

Між тим, таким чином вона просто хотіла "накрутити" підписників якомусь невідомому блогеру.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

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