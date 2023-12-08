У нареченого скандальної блогерки Верби є дитина і СІЗО за плечима

Особистість нового нареченого Верби підтвердила його дружина.

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У Верби дуже насичене життя / Колаж Главред, фото Instagram / verbaa_verbaa

Нареченого скандальної блогерки Юлії Верби, яка "прославилася" завдяки покупці дорогого авто, лакшері-покупками і переданими на фронт автомобілями, які критикували за старість і непридатність, назвали публічно.

За інформацією ТСН, чоловіка Верби, якого та приховує за смайликами, звуть Костянтин Золотухін. Він досить популярний у Львові.

На своїй сторінці в Instagram, дружина Золотухіна зізналася, що про стосунки пари дізналася влітку. Вона також додала, що їй було боляче від цього, але вона вже пережила неприємний момент.

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Відомо, що зі своєю дружиною обранець блогерки розлучився у 2021 році. У них також є дочка.

Крім того, стало відомо, що Золотухін сидів у СІЗО. За те, що продавав фейкову техніку Apple під виглядом справжньої.

Золотухін і його діяльність / Court.gov.ua

Нагадаємо, раніше Верба потрапила в чергову ганебну ситуацію. Цього разу вона зганьбилася незнанням програми 6-го класу, а саме географії України.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал з покупкою лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато її підписники порахували не на часі.

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