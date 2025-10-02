Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

Читайте більше:
Оскароносна акторка Ніколь Кідман та австралійський кантрі-співак Кіт Урбан офіційно розлучаються після 19 років разом. Заяву подала Ніколь. Як повідомляє Just Jared, це сталося 30 вересня.
Відомо, що фінансові питання в судовому порядку пара вирішувати не планує: Кідман і Урбан відмовилися від претензій на аліменти і власність один одного. Регулюватимуть зірки лише опіку над їхніми двома спільними доньками - 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет. Передбачається, що дівчатка житимуть 306 днів з мамою і 59 - з татом. Рішення, які стосуються їхньої долі та благополуччя, батьки зобов'язуються ухвалювати спільно.
Ніколь Кідман і Кіт Урбан не стали розголошувати причину їхнього розлучення, проте в пресі вже з'явилися чутки про те, що в музиканта нова жінка, і він готовий рухатися далі. Наразі не відомо, чи з'явилася вона до або після того, як Ніколь і Кіт роз'їхалися в червні 2025-го року, зазначає TMZ.
Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна втретє стала мамою. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.
Також зірка "Усі жінки - відьми", американська акторка Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.
