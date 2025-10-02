Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

Кідман і Урбан були разом 19 років.

Ніколь Кідман розлучення - чому Кіт Урбан пішов із сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman, instagram.com/KeithUrban

На яких умовах Ніколь Кідман планує розлучитися з чоловіком

Коли стався розрив між зірками

Оскароносна акторка Ніколь Кідман та австралійський кантрі-співак Кіт Урбан офіційно розлучаються після 19 років разом. Заяву подала Ніколь. Як повідомляє Just Jared, це сталося 30 вересня.

Відомо, що фінансові питання в судовому порядку пара вирішувати не планує: Кідман і Урбан відмовилися від претензій на аліменти і власність один одного. Регулюватимуть зірки лише опіку над їхніми двома спільними доньками - 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет. Передбачається, що дівчатка житимуть 306 днів з мамою і 59 - з татом. Рішення, які стосуються їхньої долі та благополуччя, батьки зобов'язуються ухвалювати спільно.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан не стали розголошувати причину їхнього розлучення, проте в пресі вже з'явилися чутки про те, що в музиканта нова жінка, і він готовий рухатися далі. Наразі не відомо, чи з'явилася вона до або після того, як Ніколь і Кіт роз'їхалися в червні 2025-го року, зазначає TMZ.

Весілля Ніколь Кідман і Кіта Урбана / instagram.com/nicolekidman

Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

