"Думала, що це кінець світу": Мадонна заговорила про самогубство

Мадж уперше розповіла, що змогло її зламати.

Мадонна особисте життя - співачка розкрила деталі боротьби за сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Що трапилося у Мадонни

Як зірка пережила особисту кризу

Американська співачка Мадонна понад сорок років є зразком сильної та впевненої в собі жінки з незламною стійкістю. Таку репутацію вона створила собі за роки роботи на сцені, участі у благодійності та вільного висловлення власної думки.

Втім, за цією міцною "бронею" ховаються справжні особисті драми. У 2000-2008 роках Мадонна була одружена з британським кінорежисером Гаєм Річі. У цьому шлюбі співачка народила сина - Рокко Річі (2000 р.н.). Після розлучення батьки хлопця запекло боролися за опіку над ним.

Нещодавно на подкасті "On Purpose" Мадонна вперше зізналася, що під час судових розглядів у неї почали з'являтися суїцидальні думки - зірка була емоційно розчавлена.

"Я навіть думала про самогубство. Напевно, це звучить дуже дивно, коли я це чую від себе, тому що я не емо, але я думала про те, що більше не зможу терпіти цей біль. Навіть незважаючи на те, що мій шлюб не склався, я маю на увазі, що в багатьох не виходить... Але хтось намагався забрати в мене дитину, і тоді я подумала: "Вони могли б просто вбити мене". А я тоді була в турі, тому мені доводилося виходити на сцену щовечора. Я просто лежала на підлозі гримерки і ридала. Я справді думала, що це кінець світу. Я просто не могла цього витримати", - згадує співачка.

Мадонна і Гай Річі / ua.depositphotos.com

Варто зазначити, що між Мадонною і Рокко Річі зараз дуже теплі та близькі стосунки. Син артистки став художником, і зіркова мама з гордістю відвідує його виставки та демонструє роботи свого чада в соціальних мережах.

Мадонна з сином Рокко Річі / instagram.com/madonna

Про персону: Мадонна Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

