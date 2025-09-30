"Важкий час": чоловік Ніколь Кідман відмовився жити з 58-річною актрисою

Коротко:
- Пара живе окремо з початку літа
- Ініціатором завершення стосунків став Кіт Урбан
Знаменита голлівудська актриса Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Про це пише видання TMZ.
Зазначається, що пара вже живе окремо з початку літа. Подейкують, що кантрі-співак придбав нове житло в Нешвіллі, де і живе зараз.
"Ніколь піклується про їхніх двох дітей і тримає сім'ю в цей важкий час відтоді, як Кіта немає поруч", - зазначають інсайдери.
Також, за чутками, ініціатором завершення стосунків став Урбан. Сама ж 58-річна актриса намагалася врятувати їхній шлюб, але не змогла. Що стало причиною розлучення - поки що невідомо. Екскохані офіційно не коментують свого особистого життя.
До слова, Ніколь і Кіт познайомилися 2005 року на G'Day LA. Через рік пара зіграла весілля. Пізніше у них народилася спільна дочка Санді. У 2008 році подружжя за допомогою сурогатного материнства стало батьками вдруге. У них з'явилася дочка Фейт.
До речі, у Кідман також є двоє прийомних дітей: Ізабелла Джейн Кідман-Круз і Коннор Ентоні Круз, яких вона усиновила в шлюбі з актором Томом Крузом.
