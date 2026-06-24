Діти принца Гаррі та Меган не побачать дітей Вільяма та Кейт: у чому причина

У Великій Британії готуються до візиту принца Гаррі та Меган Маркл.

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Королівські кузени більше не зустрінуться / Колаж Главред, фото Instagram/meghan, princeandprincessofwales

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Чому не зустрінуться зіркові діти

Що кажуть експерти

Напружений графік, найімовірніше, завадить дітям принца Гаррі та Меган Маркл зустрітися з дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон під час майбутнього візиту Сассексів до Великої Британії.

Королівська коментаторка Аманда Матта заявила виданню Page Six, що "немає жодних ознак" того, що 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет зустрінуться з 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон із сім’єю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Навіть якщо стосунки поступово покращуються, у Уельського двору, ймовірно, вже складено щільний графік на літо, і будь-яке возз’єднання кузенів вимагатиме величезної кількості планування та доброї волі від усіх зацікавлених сторін", — пояснила Матта.

Ведучий подкасту "Off With Their Heads" пояснив, що напруженість між братами та їхніми дружинами може стати "найбільшою перешкодою" на шляху до возз’єднання кузенів.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми / Фото Instagram/meghan

"Особливо якщо Кетрін буде залучена до будь-яких потенційних планів", — додав Матта.

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