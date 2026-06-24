Діти принца Гаррі та Меган не побачать дітей Вільяма та Кейт: у чому причина

Коротко:
- Чому не зустрінуться зіркові діти
- Що кажуть експерти
Напружений графік, найімовірніше, завадить дітям принца Гаррі та Меган Маркл зустрітися з дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон під час майбутнього візиту Сассексів до Великої Британії.
Королівська коментаторка Аманда Матта заявила виданню Page Six, що "немає жодних ознак" того, що 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет зустрінуться з 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.
"Навіть якщо стосунки поступово покращуються, у Уельського двору, ймовірно, вже складено щільний графік на літо, і будь-яке возз’єднання кузенів вимагатиме величезної кількості планування та доброї волі від усіх зацікавлених сторін", — пояснила Матта.
Ведучий подкасту "Off With Their Heads" пояснив, що напруженість між братами та їхніми дружинами може стати "найбільшою перешкодою" на шляху до возз’єднання кузенів.
"Особливо якщо Кетрін буде залучена до будь-яких потенційних планів", — додав Матта.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Ліла Мосс стала точною копією своєї матері — супермоделі Кейт Мосс. Напередодні вона задала тон гламурному вечору Gucci перед Вімблдоном у Лондоні.
Раніше також дружина відомого коміка Юрія Ткача Вікторія розкрила секрет свого приголомшливого схуднення. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Вас також може зацікавити:
- Як живуть Вільям і Кейт: принц розповів про сімейні витівки
- "Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон
- У родині принца Вільяма та Кейт Міддлтон стався конфлікт — що сталося
Про особу: принц Вільям
Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред