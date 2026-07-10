Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Гаррі та Меган все-таки наважилися привезти своїх дітей до дідуся у Велику Британію.

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Онуки приїхали в гості до короля / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, meghan

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Що відомо про візит Гаррі до Англії

Чи будуть фото легендарної зустрічі

Діти принца Гаррі та Меган Маркл вперше за чотири роки зустрілися зі своїм дідусем, королем Чарльзом.

Як пише Page Six, Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз і королева Камілла приймали Гаррі, Маркл та їхніх двох дітей - принца Арчі, 7 років, і принцесу Лілібет, 5 років - у Хайгроув-Хаусі в п’ятницю.

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Фотографії їхньої зустрічі в приватній заміській резиденції короля в Глостерширі поки що не планується публікувати.

Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Востаннє 77-річний Чарльз зустрічався зі своїми онуками у 2022 році, коли вони були присутні на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети II.

Повернення сім’ї до Англії відбувається на тлі невизначеності щодо поїздки Маркл та дітей через океан через побоювання щодо безпеки.

У червні Page Six повідомила, що вся родина, яка мешкає в Монтесіто, Каліфорнія, збирається вирушити за океан, щоб зустрітися з Чарльзом.

Меган Маркл раніше показала доньку Лілібет / Фото Instagram/meghan

Однак до липня ці плани було скасовано після того, як їм відмовили у забезпеченні безпеки за рахунок платників податків. "Їхні плани відвідати родину, друзів та різні благодійні організації, близькі серцю герцога, були зірвані в останній момент", - повідомило тоді джерело Guardian.

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