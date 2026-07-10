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Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Олена Кюпелі
10 липня 2026, 22:09
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Гаррі та Меган все-таки наважилися привезти своїх дітей до дідуся у Велику Британію.
Онуки приїхали в гості до короля
Онуки приїхали в гості до короля / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, meghan

Коротко:

  • Що відомо про візит Гаррі до Англії
  • Чи будуть фото легендарної зустрічі

Діти принца Гаррі та Меган Маркл вперше за чотири роки зустрілися зі своїм дідусем, королем Чарльзом.

Як пише Page Six, Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз і королева Камілла приймали Гаррі, Маркл та їхніх двох дітей - принца Арчі, 7 років, і принцесу Лілібет, 5 років - у Хайгроув-Хаусі в п’ятницю.

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Фотографії їхньої зустрічі в приватній заміській резиденції короля в Глостерширі поки що не планується публікувати.

Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Востаннє 77-річний Чарльз зустрічався зі своїми онуками у 2022 році, коли вони були присутні на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети II.

Повернення сім’ї до Англії відбувається на тлі невизначеності щодо поїздки Маркл та дітей через океан через побоювання щодо безпеки.

У червні Page Six повідомила, що вся родина, яка мешкає в Монтесіто, Каліфорнія, збирається вирушити за океан, щоб зустрітися з Чарльзом.

Меган Маркл показала свою доньку Лілібет
Меган Маркл раніше показала доньку Лілібет / Фото Instagram/meghan

Однак до липня ці плани було скасовано після того, як їм відмовили у забезпеченні безпеки за рахунок платників податків. "Їхні плани відвідати родину, друзів та різні благодійні організації, близькі серцю герцога, були зірвані в останній момент", - повідомило тоді джерело Guardian.

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Про особу: король Чарльз III

Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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