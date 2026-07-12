Сенсаційне відкриття: сліди життя на Марсі можуть бути зовсім поруч

Нещодавні дослідження виявили великі поклади глини навколо ймовірного місця посадки.

https://glavred.net/nauka/sensacionnoe-otkrytie-sledy-zhizni-na-marse-mogut-byt-sovsem-ryadom-10779959.html Посилання скопійоване

Вчені досліджують історію планети Марс / Колаж Главред, фото pixabay

Ви дізнаєтеся:

Території на Марсі могли бути частиною стародавнього океану

Марсохід оснастять буровою установкою, здатною відбирати зразки

Європейське космічне агентство планує у 2028 році відправити на Марс марсохід Rosalind Franklin, головним завданням якого стане пошук можливих слідів древнього життя.

Апарат має здійснити посадку в районі Oxia Planum, де, на думку вчених, мільярди років тому існували великі обсяги води, повідомляє Space.com.

відео дня

Недавні дослідження виявили великі поклади глини навколо передбачуваного місця посадки. Фахівці вважають, що ця територія могла бути частиною стародавнього океану або зазнати масштабної повені.

"Оскільки площа настільки велика, ми говоримо не про локальне явище, а скоріше про регіональний або глобальний процес, що вимагає величезної кількості води", - пояснив науковий співробітник проєкту ExoMars Хорхе Ваго.

Для вивчення поверхні Марса вчені використовували дані орбітальних апаратів ESA та NASA, які допомогли визначити ділянки, найбільш перспективні для пошуку слідів стародавнього середовища, придатного для життя.

Марсохід оснастять буровою установкою, здатною відбирати зразки з-під поверхні планети, де можливі біосигнатури могли краще зберегтися.

"Ми використовуємо прилади на борту, щоб перевірити відкриття, зроблені з орбіти, дізнатися про древнє середовище, в якому вони утворилися, і з’ясувати, чи зберегли вони якісь докази марсіанського життя", - додав заступник наукового керівника проєкту Елліот Сефтон-Неш.

Вчені виявили комету з іншої зоряної системи

Астрономи підтвердили, що через Сонячну систему проходить незвичайний космічний об’єкт - комета 3I/ATLAS, яка, як вважають дослідники, має міжзоряне походження і прибула з іншої зоряної системи.

За словами фахівців, це лише другий випадок в історії спостережень, коли вдалося достовірно підтвердити виявлення міжзоряного об’єкта під час його прольоту поблизу Сонця.

Вчені також звернули увагу на високу активність комети. Незважаючи на відносно скромні розміри, вона безперервно викидає величезні обсяги вуглекислого газу - приблизно 940 трильйонів молекул щосекунди. За оцінками дослідників, такий показник робить 3I/ATLAS однією з найактивніших комет, які коли-небудь вивчали астрономи.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Space.com Space.com - онлайн-видання, присвячене дослідженню космосу, астрономії, спостереженню за небом та розвагам. Запущене 20 липня 1999 року. Веб-сайт пропонує прямі трансляції космічних місій, астрономічних відкриттів та огляди телескопів, біноклів та науково-фантастичного розважального обладнання для спостереження за небом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред