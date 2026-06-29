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"Проклинають, погрожують": Мартиновська виступила із зверненням після відміни

Христина Трохимчук
29 червня 2026, 05:55
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Ольга Мартиновська розповіла про своє життя після гучного скандалу.
Ольга Мартиновська — скандал
Ольга Мартиновська — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольгу Мартиновську відсторонили після скандального інтерв’ю
  • Що сталося після скандалу

Відома кулінарка та суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська висловилася щодо наслідків скасування, яке сталося після її скандального інтерв’ю Маші Єфросініній. Знаменитість розповіла в Instagram, що отримувала погрози.

Мартиновська зізналася, що намагається зберігати спокій перед рідними та друзями, проте насправді приховує, наскільки їй складно. Також кулінарка повідомила, що скандал торкнувся й її доньки.

відео дня
Ольга Мартиновська — інтерв’ю з Машею Єфросініною
Ольга Мартиновська — інтерв’ю Маші Єфросініної / скрін з відео

"Абсолютно дивне відчуття, ніби десятки тисяч людей знають про тебе щось, чого насправді не знають. А відчувати, як незнайомі люди бажають тобі й твоїй дитині смерті, проклинають, погрожують, вважають за необхідне негайно скасувати, ніби за кілька секунд можна повністю перекреслити людину", — висловилася Ольга.

Знаменитість поділилася своєю думкою про культуру скасування, від якої постраждала й сама. Вона вважає, що критикувати публічних людей і вимагати від них відповідальності потрібно, але отримувати задоволення від публічного знищення знаменитості — ненормально.

Ольга Мартиновська про скасування
Ольга Мартиновська про скасування / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

"По той бік екрану — така сама людина. Вона теж боїться. Вона помиляється. Втомлюється. І ще я багато думаю про культуру скасування. Хоча мені дуже не подобається навіть саме слово "культура", коли йдеться про бажання колективно знищити людину, воно точно сюди не підходить. Так, можна не погоджуватися. Так, можна критикувати. Так, можна вимагати відповідальності. Але коли ми починаємо отримувати задоволення від публічного знищення іншої людини — думаю, це вже говорить не тільки про того, кого критикують. Це говорить і про суспільство в цілому, його стан, рівень емпатії, ціннісні орієнтири, загальні наративи, про те, що ми можемо сьогодні вважати нормою", — поділилася Мартиновська.

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Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року — його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатка Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" та "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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