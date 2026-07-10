Ріанну запідозрили у вагітності двійнятами: що відомо

Популярна співачка Ріанна вже не вперше опинилася в центрі хвилі чуток.

https://glavred.net/starnews/rianna-10779575.html Посилання скопійоване

Ріанна - мама трьох дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ріанна

Коротко:

Де повідомили про вагітність Ріанни

Кого чекає співачка

Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно втретє стала мамою разом зі своїм партнером A$AP Rocky, за чутками, вагітна втретє.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на свого інсайдера. "Друзі з Лос-Анджелеса сказали, що Ріанна вагітна двійнею. Не буде вам пісень і нових альбомів", - повідомила якась бізнес-леді з РФ Ксенія Шипілова. Втім, вона не знає, на якому терміні вона перебуває і чи є інформація про двійнят точною.

відео дня

Asap Rocky та Ріанна - багатодітні батьки / ua.depositphotos.com

Крім того, пропагандисти стверджують, що Шипіловій можна довіряти, адже вона має доступ до зіркового кола. Проблема лише в тому, що загалом російським ЗМІ довіряти не можна. Тому залишається чекати на офіційне підтвердження від самої співачки.

Раніше Ріанна з’явилася на фото папараці зі своєю молодшою донькою Роккі. Дівчинка була одягнена не в старий одяг, який дістався їй від старших; на ній була вінтажна зелено-чорна шапочка Dior від Джона Гальяно 2002 року - модель, випущена за 23 роки до її народження.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відома кулінарка та суддя "МайстерШеф" Ольга Мартиновська вирішила виїхати за кордон після гучного скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із тваринами. У своєму Instagram знаменитість анонсувала, що працюватиме шеф-кухарем на яхті.

Раніше також Ольга Харлан вперше поділилася в соціальних мережах фотографіями своєї маленької доньки Аріанни. Шанувальники спортсменки не приховують свого захоплення й активно коментують знімки, відзначаючи, що дівчинка росте копією свого батька.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За даними Вікіпедії, Ріанна є однією з найпродаваніших артисток усіх часів завдяки продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона - наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 премій "Греммі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред