Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ріанну запідозрили у вагітності двійнятами: що відомо

Олена Кюпелі
10 липня 2026, 19:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Популярна співачка Ріанна вже не вперше опинилася в центрі хвилі чуток.
Напад на Ріанну
Ріанна - мама трьох дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ріанна

Коротко:

  • Де повідомили про вагітність Ріанни
  • Кого чекає співачка

Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно втретє стала мамою разом зі своїм партнером A$AP Rocky, за чутками, вагітна втретє.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на свого інсайдера. "Друзі з Лос-Анджелеса сказали, що Ріанна вагітна двійнею. Не буде вам пісень і нових альбомів", - повідомила якась бізнес-леді з РФ Ксенія Шипілова. Втім, вона не знає, на якому терміні вона перебуває і чи є інформація про двійнят точною.

відео дня
Asap Rocky, Ріанна
Asap Rocky та Ріанна - багатодітні батьки / ua.depositphotos.com

Крім того, пропагандисти стверджують, що Шипіловій можна довіряти, адже вона має доступ до зіркового кола. Проблема лише в тому, що загалом російським ЗМІ довіряти не можна. Тому залишається чекати на офіційне підтвердження від самої співачки.

Раніше Ріанна з’явилася на фото папараці зі своєю молодшою донькою Роккі. Дівчинка була одягнена не в старий одяг, який дістався їй від старших; на ній була вінтажна зелено-чорна шапочка Dior від Джона Гальяно 2002 року - модель, випущена за 23 роки до її народження.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відома кулінарка та суддя "МайстерШеф" Ольга Мартиновська вирішила виїхати за кордон після гучного скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із тваринами. У своєму Instagram знаменитість анонсувала, що працюватиме шеф-кухарем на яхті.

Раніше також Ольга Харлан вперше поділилася в соціальних мережах фотографіями своєї маленької доньки Аріанни. Шанувальники спортсменки не приховують свого захоплення й активно коментують знімки, відзначаючи, що дівчинка росте копією свого батька.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ріанна

Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За даними Вікіпедії, Ріанна є однією з найпродаваніших артисток усіх часів завдяки продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона - наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 премій "Греммі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ріанна новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

22:02Фронт
В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

21:53Війна
Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заяву

Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заяву

21:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

Останні новини

22:02

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

21:53

В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

21:24

Майборода, Ярмус і Костюк: як БФ "Українська сила" підтримує українських захисників

21:21

Вічно молоді: три знаки зодіаку, які майже не змінюються з роками

21:04

Тенденція на дітей: найбагатші чоловіки світу зважилися на дивний крок

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
21:02

Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заявуВідео

20:52

Чорна смуга в житті: як за декількома ознаками зрозуміти, що вас зглазили

20:45

У ЗСУ створили командування далекобійного впливу на РФ: Зеленський розкрив деталі

20:32

Українці отримали прізвища раніше за французів: звідки вони взялисяВідео

Реклама
20:00

Куди зник колорадський жук: диво, аномалія чи перемога нових технологій

19:52

У Краматорську багато поранених і загиблих: РФ скинула бомби на житлові кварталиФото

19:35

Кухарі розкрили секрет соковитих котлет: який інгредієнт додати у фарш

19:28

Ріанну запідозрили у вагітності двійнятами: що відомо

19:10

Чому вибори в РФ стануть випробуванням для Кремля: Накі назвав проблему ПутінаПогляд

19:04

Йодована сіль для консервації: чи можна її використовувати замість кам'яної

18:55

Успіхи ЗСУ у війні з РФ змінили погляд Трампа: Фесенко про зустріч президентів

18:45

Реактивний "Шахед" вдарив по Кривому Рогу: спалахнула масштабна пожежа

18:30

Унітаз засяє як новий: дешевий замінник відбілювача здивував досвідчених господиньВідео

18:29

Народні прикмети 11 липня: що віщують погода, бджоли та нічні Стожари

18:09

Танкери, суховантаж і пором горять в морі: скільки кораблів уразили СБС

Реклама
17:54

Не в холодильнику: де зберігати помідори, щоб вони якомога довше не псувалися

17:50

Три місяці народження мають рідкісний дар: їхня аура змінює життя людей

17:42

Чому гниє кавун на грядці: три причини та швидкі способи порятунку

17:40

Помідори не почорніють: городниця поділилася народними засобами від фітофториВідео

17:37

У КМДА повідомили, коли планують запровадити нові тарифи на проїзд у Києві

16:51

Patriot в Україні: через скільки років можуть зробити перші перехоплювачі

16:50

Удача 11 липня буде не у всіх — астрологи назвали п'ять китайських знаків

16:42

Плями від жорсткої води зникають без зусиль: метод із TikTok вразив господиньВідео

16:39

РФ вдарила по центру Запоріжжя: є руйнування та багато поранених, людей евакуюютьФото

16:38

"На яхті": Мартиновська знайшла роботу за кордоном після гучного скандалу

16:32

Готують тисячі "Бандеролей": "Флеш" попередив про новий план РФ

16:17

Вишня у власному соку без стерилізації — секрет ідеальної випічки взимку

15:49

Долар і євро раптово подешевшали після злету - новий курс валют на 13 липня

15:45

Одяг може додати 10 зайвих років: яких речей потрібно уникатиВідео

15:44

Помилки у квашенні огірків: слиз і м'якість плодів — справа не в рецепті

15:35

Заглядають у двори: маленьке село в Карпатах страждає від натовпу туристівВідео

15:32

Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

15:25

До Дня поцілунків: ТЕТ покаже особливий випуск "Караоке на майдані" з подарунками для глядачів

15:25

Поет-"шістдесятник" і борець за свободу: хто такий Василь Стус

15:19

Білорусь будує військову інфраструктуру біля двох областей України: чи є загроза

Реклама
15:13

Тисячі людей мають виїхати: в одній з областей оголосили евакуацію

14:45

Гороскоп Таро на завтра, 11 липня: Тельцям — насолоджуватися, Ракам — не тиснути

14:24

The Rolling Stones випустили 25-й альбом: музикантам допомагали Маккартні та Бруно МарсВідео

14:23

Щоб лаванда не втратила колір і пахла роками: коли збирати та як її правильно сушити

14:23

Ти не розвиваєшся: Падалко розповіла, як її "стимулював" чоловік Соболєв

13:57

"Добралися до тебе": Потап і Настя замахнулися на Вєрку Сердючку

13:54

Температура підніметься до +31 градуса: де в Україні буде найспекотніше

13:53

Вмикати пральну машину перед тим, як піти з дому, небезпечно: що може статися

13:39

Вдарила з 5-бальною потужністю: магнітна буря G2 накриває Землю

13:09

Чому коти постійно приходять до двору: експерти розповіли, що їх насправді приваблює

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти