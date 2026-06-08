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"Готова використати дитину": Меган Маркл кинула виклик Кейт Міддлтон

Христина Трохимчук
8 червня 2026, 05:55
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Суперництво між дружинами принців загострилося.
Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Меган Маркл і Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, meghan

Ви дізнаєтеся:

  • Меган Маркл змагається з Кейт Міддлтон
  • Як вона використовує принцесу Лілібет

Суперництво між Кейт Міддлтон і Меган Маркл раптово загострилося. Як повідомляє Woman&Home, герцогиня Сассекська вжила крайніх заходів, щоб перевершити принцесу Уельську.

Після того як Кейт Міддлтон одужала від раку, принцеса почала активно повертатися до роботи і здійснила успішний візит до Італії в рамках своєї ініціативи, пов'язаної з раннім розвитком дітей. Через те, що дружина принца Вільяма користується великим успіхом серед публіки та преси, Меган Маркл вирішила терміново завдати їй удару у відповідь.

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"І тут же з'являється Меган, намагаючись зробити те саме або навіть перевершити її. Я розумію, що вона завжди бачила в принцесі суперницю, але, незважаючи ні на що, їй ніби постійно потрібно щось довести", — вважає королівський експерт Емілі Ендрюс.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл з дочкою Лілібет / фото: instagram.com, Меган Маркл

Для того щоб знову підвищити свою популярність, Меган Маркл готова піти на крайні заходи. Її головний козир — принцеса Лілібет, яку вона почала активно демонструвати в соцмережах.

"Вона лише дражнить публіку, показуючи обличчя своїх дітей: то мигцем збоку, то зі спини на гарбузовій грядці, то приховуючи їхні обличчя за емодзі в Діснейленді, то на сімейній фотографії в саду. Як правило, все це робиться з очевидною метою — просунути свій бренд і лайфстайл-бізнес (навіть свічки в її лінійці пронумеровані відповідно до дат народження дітей)", — поділилася королівська експертка.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон — діти
Принц Вільям і Кейт Міддлтон — діти / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Питання викликає і позиція принца Гаррі, який раніше висловлював невдоволення експлуатацією себе в королівській родині. Проте, коли справа стосується власних дітей і досягнення комерційних цілей, його думка вже не така категорична.

"Гаррі роками скаржився, що його життя було "комерціалізоване" ще з підліткового віку. Однак Меган, на мою думку, робить практично те саме для розкрутки свого бренду. Її діти мають королівські титули, королівські імена, а їхній дідусь — монарх. Те саме, що вона, за її словами, ненавидить, — це те, що вона використовує для самопіару", — висловилася Емілі Ендрюс.

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Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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