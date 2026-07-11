'Не хочемо бачити його': Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

Польський лідер Кароль Навроцький порівняв червоно-чорний прапор із символікою німецьких нацистів.

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Польща планує заборонити червоно-чорний прапор / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

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Навроцький хоче домогтися заборони червоно-чорного прапора у Польщі

Він пов’язує цей символ з УПА та ОУН і вважає його неприйнятним

Навроцький закликав польський парламент ухвалити відповідний закон

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора на території країни. Цей символ асоціюється з Українською повстанською армією та Організацією українських націоналістів. Про це польський лідер сказав під час публічних заходів, присвячених річниці Волинської трагедії, передає RMF24.

Навроцький заявив, що вважає використання такого прапора в Польщі неприйнятним, оскільки пов’язує його з "ідеологією українського націоналіста".

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"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden ("Кров і земля", німецьких нацистів - ред.)", - заявив Навроцький.

Він також зазначив, що, на його думку, поляки звинувачують у Волинській трагедії не весь український народ, а ідеологію, пов’язану зі Степаном Бандерою.

"Це не можна прийняти, тому що прославляння геноциду чи заплющування очей – це запрошення до нового геноциду", - додав президент Польщі.

Зазначимо, що червоно-чорний прапор має довгу історію. Його офіційно затвердило бандерівське крило ОУН у 1940–1941 роках після розколу організації. Однак поєднання червоного та чорного кольорів використовувалося в українській культурі ще раніше, зокрема в народній орнаментиці. На прапорі червоний колір уособлює кров, пролиту в боротьбі за свободу, а чорний - українську землю.

У сучасній Україні цей прапор також став символом боротьби та опору російській агресії. З 2014 року його часто використовують разом із державним синьо-жовтим прапором на фронті та під час патріотичних заходів.

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Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці в інтерв’ю Главреду. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - пояснив він.

Водночас В’ятрович зазначив, що змінити ситуацію з українського боку неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами та громадськими середовищами.

Відносини між Україною та Польщею - новини за темою

Як повідомляв Главред, Польща вперше оприлюднила дані про військову допомогу Україні з 2022 року. Загальна вартість підтримки у 2022-2023 роках склала 15 млрд злотих, у 2024 році - ще 1,5 млрд.

Також Польща вирішила утилізувати 14 винищувачів МіГ-29 замість передачі їх Україні. Як повідомляє Defense Express, причиною став зрив домовленостей щодо обміну літаків на українські технології у сфері дронів і ракет.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив про необхідність розглянути питання щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Згодом президент України повернув орден "Новою Поштою".

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Про персону: Кароль Навроцький Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) - президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

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