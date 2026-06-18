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Повернуть дітей на батьківщину: принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили важливе рішення

Христина Трохимчук
18 червня 2026, 10:04
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Сім'я збирається повернутися до Великої Британії.
Принц Гаррі та Меган Маркл — діти
Принц Гаррі та Меган Маркл — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Ви дізнаєтеся:

  • Меган Маркл і принц Гаррі повернуться до Британії
  • З ким вони приїдуть на батьківщину королівської родини

Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли несподіване рішення після того, як припинили виконувати королівські обов'язки та переїхали до США. Як повідомляє BBC, пара може повернутися до Великої Британії разом із дітьми.

Вперше за чотири роки Гаррі приїде на батьківщину разом з усією родиною — дружиною Меган Маркл та дітьми, семирічним Арчі та п’ятирічною Лілібет. Раніше принц Гаррі вже згадував про своє бажання привезти сина та доньку на батьківщину, однак питання забезпечення безпеки сім’ї під час цієї поїздки все ще залишається відкритим.

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Принцеса Лілібет
Принцеса Лілібет — дочка принца Гаррі / фото: instagram.com, Меган Маркл

Під питанням залишається й зустріч короля Чарльза з онуками, яких він не бачив з 2022 року, коли відзначався Платиновий ювілей покійної королеви. У вересні минулого року Гаррі особисто зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом, у Кларенс-хаусі в Лондоні. Це стало їхньою першою особистою зустріччю з лютого 2024 року та сигналом про можливе примирення в родині.

Повернення герцога до родини супроводжувалося труднощами після того, як відмова від виконання королівських обов’язків призвела до припинення надання державної охорони. Програвши в травні суд у справі про відновлення державної охорони, принц Гаррі заявив, що з міркувань безпеки не ризикне привезти сім’ю до Великої Британії.

Арчі та Лілібет — діти принца Гаррі
Арчі та Лілібет — діти принца Гаррі та Меган Маркл / скрін з відео

Пізніше стало відомо, що питання його охорони під час майбутніх візитів все ще перебуває на розгляді. Ймовірно, королівська родина пішла на поступки, щоб хоча б тимчасово повернути сім’ю принца на батьківщину.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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