"На яхті": Мартиновська знайшла роботу за кордоном після гучного скандалу

Ольга Мартиновська поїде за кордон.

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Ольга Мартиновська - нова робота / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

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Куди їде Ольга Мартиновська

Ким вона працюватиме

Відома кулінарка та суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вирішила виїхати за кордон після гучного скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із тваринами. У своєму Instagram знаменитість повідомила, що працюватиме шеф-кухарем на яхті.

Мартиновська візьме участь у турі Середземним морем. Гостям обіцяють сім днів на борту яхти та страви від популярного шеф-кухаря.

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"Гарну подорож запам’ятовують за емоціями. Виняткову - ще й за смаком. Саме тому шеф-кухарем на яхті стане Ольга Мартиновська - людина, яка знає, як перетворити кожен день подорожі на окрему гастрономічну історію", - заявили організатори.

Ольга Мартиновська працюватиме на яхті / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Сама Ольга з великим ентузіазмом і позитивом розповіла про всі переваги туру на Ібіцу та заявила, що гарний настрій гостей і їхні шлунки будуть у її надійних руках.

"Знайомства, які не відбудуться за жодних обставин. Їжа, яка буде абсолютно ідеальною. Я, Оля та шеф-кухар, відповідно, флотилії, будемо вас балувати, тішити місцевими спеціалітетами, місцевою їжею, сезонною їжею та просто їжею, приготованою з любов’ю. На борту ще є вільні місця", - активно запрошує Мартиновська.

Ольга Мартиновська - скандал / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Нагадаємо, в інтерв’ю Маші Єфросініній суддя "МастерШеф" з посмішкою розповіла, як у дитинстві прив’язувала петарди до хвостів кішок, що викликало хвилю жорсткої критики в мережі. Незважаючи на подальші спроби Мартиновської виправдатися тим, що вона перебільшила історію, хейт на її адресу не вщухає й досі.

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Про персону: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року - його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатка Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" та "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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