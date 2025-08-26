Рус
Погладшала і приховує фігуру: співачка Йолка виступила на російському фестивалі

Олена Кюпелі
26 серпня 2025, 13:01
Співачка Йолка мовчить про військове вторгнення Росії в Україну і продовжує розважати росіян.
Який зараз вигляд має співачка Йолка
Який зараз вигляд має співачка Йолка / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Який зараз вигляд має співачка Йолка
  • Куди зникла співачка Йолка

Співачка українського походження Йолка, яка тривалий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну та продовжує розважати своїми піснями росіян, з'явилася на публіці.

Зокрема, співачка виступила на російському музичному фестивалі "Новая волна" в Казані. Йолка заспівала свою пісню "На воздушном шаре" в рамках дня "Ретро хіт". Очевидно, що популярніший хіт співачки "Прованс" міг би лунати на концерті, однак там є слова про ненависну росіянам Україну та "Бориспіль", тому пісню обрали іншу.

відео дня
Ялинка здивувала своїм виглядом
Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео

Цікаво, що Йолка обрала дивне вбрання. Вона одягла супер об'ємну штучну шубу, яка повністю приховувала її фігуру. Навіть близько не було зрозуміло, як під одягом виглядає співачка.

Ялинка здивувала своїм виглядом
Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео
Ялинка здивувала своїм виглядом
Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео

Відповідні коментарі не змусили на себе чекати.

Коментатори захейтили Ялинку
Коментатори захейтили Ялинку / Скриншот

Коментатори захейтили Ялинку
Коментатори захейтили Йолку / Скриншот

Позиція Йолки щодо нападу Росіїї на Україну

Співачка Йолка обрала мовчазну позицію щодо війни в Україні. Вона продовжує давати концерти в Росії та платити податки країні-агресору. У мережі миготіла інформація, що Йолка таємно донатить ЗСУ, але підтвердження цієї інформації немає.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про скандальний виступ Вуді Аллена на московському кінофестивалі. Знаменитий режисер спробував виправдатися перед шанувальниками і потрапив до списку "Миротворця".

Раніше стало відомо про те, що Йолка могла донатити гроші на українську армію. Таке відкриття про Єлизавету Іванців (справжнє ім'я співачки) зробив блогер Богдан Беспалов.

Про персону: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцева) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну.

Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви

11:25

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

11:16

Вуді Аллен виправдався перед МЗС України за "московський" скандал і потрапив до бази "Миротворець"

09:29

Україна вдарила по "золотій жилі" РФ: Київ підвищує ставки перед переговорами

09:24

09:10

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

Уперше з 2014: Еліна Світоліна не пройшла до другого кола US Open

