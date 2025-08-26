Погладшала і приховує фігуру: співачка Йолка виступила на російському фестивалі

Співачка Йолка мовчить про військове вторгнення Росії в Україну і продовжує розважати росіян.

Який зараз вигляд має співачка Йолка / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який зараз вигляд має співачка Йолка

Куди зникла співачка Йолка

Співачка українського походження Йолка, яка тривалий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну та продовжує розважати своїми піснями росіян, з'явилася на публіці.

Зокрема, співачка виступила на російському музичному фестивалі "Новая волна" в Казані. Йолка заспівала свою пісню "На воздушном шаре" в рамках дня "Ретро хіт". Очевидно, що популярніший хіт співачки "Прованс" міг би лунати на концерті, однак там є слова про ненависну росіянам Україну та "Бориспіль", тому пісню обрали іншу.

відео дня

Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео

Цікаво, що Йолка обрала дивне вбрання. Вона одягла супер об'ємну штучну шубу, яка повністю приховувала її фігуру. Навіть близько не було зрозуміло, як під одягом виглядає співачка.

Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео

Йолка здивувала своїм виглядом / Скриншот відео

Відповідні коментарі не змусили на себе чекати.

Коментатори захейтили Ялинку / Скриншот

Коментатори захейтили Йолку / Скриншот

Позиція Йолки щодо нападу Росіїї на Україну

Співачка Йолка обрала мовчазну позицію щодо війни в Україні. Вона продовжує давати концерти в Росії та платити податки країні-агресору. У мережі миготіла інформація, що Йолка таємно донатить ЗСУ, але підтвердження цієї інформації немає.

Про персону: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцева) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

