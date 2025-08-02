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Дочка Брежнєвої похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Олена Кюпелі
2 серпня 2025, 23:42
47
Соня Кіперман може собі дозволити викладати фотографії в бікіні.
Соня Кіперман показала струнку фігуру
Соня Кіперман показала струнку фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/ sonyaxkiperman

Коротко:

  • Яким фото поділилася донька Брежнєвої
  • Який вона має вигляд

Дочка української відомої співачки Віри Брежнєвої - Соня Кіперман, яка нещодавно відсвяткувала день народження, похвалилася черговим яскравим фото.

На своїй сторінці в Instagram, донька популярної співачки показала своє фото зі спини, де вона позує в яскравому купальнику на тлі соковитої зелені.

відео дня

24-річна красуня може похвалитися розкішною фігурою, як і в її матері. Вона часто викладає фото в різних ракурсах, чим тішить своїх підписників.

Дочка Віри Брежнєвої похизувалася прекрасною формою
Донька Віри Брежнєвої похизувалася прекрасною формою / Фото Instagram/sonyaxkiper

Нагадаємо, 30 березня Соні виповнилося 24 роки, вона зібрала друзів і влаштувала тематичну вечірку в стилі ворожіння. До речі листівки були у вигляді карт Таро, а сама вечірка пройшла за кордоном, де зараз живе Кіперман.

Соня Киперман
Соня Кіперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що вчиться в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / інфографіка: Главред

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

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Про персону: Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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