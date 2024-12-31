Анастасія Заворотнюк підтримувала Путіна і говорила, що він "найкращий президент".

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Артисти-путіністи, які померли у 2024 році / Фото Instagram/zavorotniuk, evgenyi_kungurov_official

Ви дізнаєтеся:

Хто з артистів підтримав війну

Від чого вони померли

Російські артисти, співаки та актори у своїй більшості, на превеликий жаль, підтримують військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

Вони не реагують на вбивства жінок і дітей, не реагують на обстріли лікарень і пологових будинків, дитячих садків і дитячих онкологічних відділень. А деякі з них злочинно підтримують війну або терориста Путіна.

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Однією з таких знаменитостей була Анастасія Заворотнюк.

30 травня 2024 року стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах тоді з'явився пост із трагічними звістками.

Широку популярність акторці приніс серіал "Моя прекрасна няня", також вона грала у фільмі "Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні" в ролі дочки д'Артаньяна Жаклін та інших фільмах. Заворотнюк була ведучою багатьох популярних програм на росТБ: "Кухня для чайників", "Танці з зірками", "Танці на льоду", "Льодовиковий період", "Новий ранок" та інших.

Заворотнюк не робила публічних заяв щодо війни в Україні, але вона загалом не з'являлася на публіці після того, як їй поставили діагноз. Однак вона була відкритою прихильницею терориста Путіна і також була внесена до бази "Миротворець" за Свідоме порушення державного кордону України та незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.

Крім того, Заворотнюк вважалася фанаткою Путіна. Навіть у серіалі, який принижував українців, "моя прекрасна няня", була така фраза: "Я найбільша фанатка російського президента", - говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки. Нагадаємо, що за сюжетом серіалу, її родичі по Україні та Росії - вони спілкуються, але не завжди товаришують і, як правило, завжди роблять якісь примітивні речі, зокрема, ті, хто з Одеси, Бердянська, Мелітополя чи Бердичева.

До слова, у Заворотнюк є державна нагорода від ФСБ. РосЗМІ також повідомляли раніше, що Путіна особисто інформували про хворобу актриси.

Анастасія Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

27 вересня 2024 року в Росії помер радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист терористичної РФ Роман Мадянов. Актор, який підтримував війну і напад Путіна на мирну Україну, помер на 63-му році життя від раку легенів.

Роман Мадянов був фігурантом бази сайту "Миротворець". Актор-путініст незаконно перетинав кордон України, коли відвідав окупований Росією Крим. Також він знімався в пропагандистських картинах, як-от "Кримська сакура" і "Солдати", де висміювали Україну, а українців зображували недолугими.

Помер Роман Мадянов / Фото instagram.com/madianovroman

Євген Кунгуров

Ще один прихильник Путіна, який має психічні проблеми та проблеми з алкоголем, оперний співак, що підтримував анексію Криму та військову агресію Росії проти України Євген Кунгуров наклав на себе руки.

Кунгуров підтримував війну РФ проти України, анексію Криму і всю політику Путіна. На своїй сторінці в Instagram співак вітав російського диктатора з днем народження і називав його найкращим президентом.

Згідно з даними росЗМІ, артист наклав на себе руки, викинувшись із вікна. Напередодні він написав своїй дружині про те, що хоче накласти на себе руки.

Євген Кунгуров / Фото instagram.com/evgenyi_kungurov_official

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