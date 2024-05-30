Анастасія Заворотнюк була прихильницею терориста Путіна, який знищує Україну.

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Анастасія Заворотнюк померла 30 травня 2024 року / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, була відкритою прихильницею терориста Путіна, який намагається знищити мирну Україну.

Вона також була внесена до бази "Миротворець" за Свідоме порушення державного кордону України та незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.

Анастасію Заворотнюк було внесено до бази Миротворця / Скриншот

У 2017 році артистка представила на півострові комедійну виставу "Третій зайвий".

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Крім того, Заворотнюк вважалася фанаткою Путіна. Навіть у серіалі, який принижував українців, "моя прекрасна няня", була така фраза: "Я найбільша фанатка російського президента", - говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки. Нагадаємо, що за сюжетом серіалу, її родичі по Україні та Росії - вони спілкуються, але не завжди товаришують і, як правило, завжди роблять якісь примітивні речі, зокрема, ті, хто з Одеси, Бердянська, Мелітополя чи Бердичева.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

До речі, у Заворотнюк є державна нагорода від ФСБ. РосЗМІ також повідомляли раніше, що Путіна особисто інформували про хворобу актриси.

До речі, український актор Віктор Андрієнко розповідав, як поводилася актриса під час зйомок в Україні. За його словами, Заворотнюк була дуже здивована теплим ставленням українських зірок одна до одної, незважаючи на конкуренцію. Сам актор додає, що ніхто не поводився, як "зірка".

"Коли ми закінчували, Заворотнюк так розплакалася. Вона як побачила, як ми спілкуємося, як увесь натовп, який конкуренти між собою, аплодують. Вона каже: "Як це? Ви ж конкуренти і всі аплодуєте один одному". Вона прийшла до гримерки і розплакалася на плечі. Вона говорила: "Ви - інші, у нас у Москві такого немає", - пригадав режисер.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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