Путініст помер від раку легенів і останнім часом юю

https://glavred.net/stars/umer-populyarnyy-rossiyskiy-akter-kotoryy-podderzhival-voynu-10600499.html Посилання скопійоване

Помер актор-путініст Роман Мадянов / Колаж Главред, фото Lenta.ru

У Росії помер радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист терористичної РФ Роман Мадянов. Актор, який підтримував війну і напад Путіна на мирну Україну, помер на 63-му році життя від раку легенів.

Про його смерть повідомила інша путіністка, російська телеведуча Катерина Стриженова, а також низка Telegram-каналів.

Артист, відомий, зокрема, за роллю полковника Віктора Колобкова в серіалі "Солдати" і мера у фільмі "Левіафан", помер у своєму будинку в селі Бояркіно Московської області (за іншою з версій, це сталося у квартирі артиста в московському районі Новогіреєво).

відео дня

Тіло знаменитості знайшли його родичі близько 11 ранку.

За даними Telegram-каналу Shot, останні кілька тижнів рідні Мадянова готувалися до його смерті. У 2020 році артисту діагностували рак. Минулої весни хвороба почала прогресувати, медики призначили знаменитості паліативне лікування - підхід, спрямований на поліпшення якості життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями та членів їхніх сімей.

Роман Мадянов був фігурантом бази сайту "Миротворець". Актор-путініст незаконно перетинав кордон України, коли відвідав окупований Росією Крим. Також він знімався в пропагандистських картинах, як-от "Кримська сакура" і "Солдати", де висміювали Україну, а українців зображували недолугими.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

У Туреччині помер популярний співак 90-х Метін Аролат. Він знепритомнів під час виступу в одному з готелів Стамбула. Аролата, якого доправили до лікарні на машині швидкої допомоги, врятувати, незважаючи на всі втручання, не вдалося.

Нагадаємо, 20 вересня, стало відомо про смерть актора "Ліги сміху" Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред