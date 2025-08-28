Кейт Міддлтон і принц Вільям приховували від старшого сина важливу таємницю: причина

Кейт і Вільям вдумливі батьки і намагаються захистити своїх дітей.

Кейт Міддлтон, принц Вільям

Від чого королівська сім'я оберігає дітей

Як Вільям говорив зі своїм сином

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, імовірно, "відкладали" повідомлення своєму старшому синові, принцу Джорджу, про те, що одного разу він стане королем Англії.

Королівський біограф Роберт Лейсі розповів про тактику виховання принца і принцеси Уельської свого 12-річного сина, якого цитує Page Six.

"У Джорджа дійсно був період нормального дитинства", - розповів автор.

Лейсі стверджує, що Вільям "відкладав" повідомлення Джорджу про його долю правити "до останнього моменту".

Принцу Джорджу 12 років / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Це демонструє особливу турботу і вдумливість", - сказав Лейсі, додавши: "Це також говорить нам про те, як Вільям ставився до тягаря корони".

Лейсі припустив, що Вільям був обережний у виборі слів, щоб не створювати у дитини тиску, пов'язаного з королівськими очікуваннями.

Принц Вільям оберігає своїх дітей / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Я уявляю, що коли Вільям говорить із Джорджем про подібні речі, він використовує слова на кшталт "доля" замість "борг". "Борг" створює відчуття пастки; "доля" створює відчуття вибору", - сказала Лейсі.

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

