Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак

Принцеса під час лікування раку заходила через таємний хід.

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Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Навіщо Кейт Міддлтон повернулася до лікарні

Що цікавого вона розповіла

Принцеса Уельська здійснила неймовірно емоційний візит до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де, як тепер стало відомо, вона проходить курс лікування від раку.

За даними британського таблоїду The Daily Mail, під час свого першого великого сольного виступу за понад рік 43-річна Кетрін зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку й особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

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Коли вона проходила через головний вхід до лікарні в Челсі, принцеса, одягнена в довге коричневе зимове пальто і туфлі на підборах, сказала: "Входити сюди через головний вхід, зробивши так багато тихих, приватних візитів, насправді досить приємно".

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Присівши поговорити з однією жінкою, яка проходила лікування в холодній шапочці для запобігання випадінню волосся, Кетрін сказала: "Коли ви вперше почали лікування? О, сьогодні? Як ви себе почуваєте?"

Інша жінка сказала їй: "Я думаю, ви напрочуд добре справляєтеся з дітьми", на що вона відповіла: "О, це мило".

Принцеса хотіла відвідати лікарню, щоб висловити свою вдячність неймовірній команді, а також продемонструвати провідний у світі догляд і лікування, які надає лікарня".

Сьогоднішній візит - один з небагатьох заходів, які Кетрін здійснить цього року в рамках навмисно повільного і розміреного повернення до обов'язків.

"Я хотіла прийти, щоб показати свою підтримку чудовій роботі, яку тут виконують, і тим, хто проходить лікування і стикається з такими труднощами. Ви в порядку? Попереду є світло в кінці цього тунелю, дуже приємно було з вами познайомитися, і бажаю вам удачі. Ви в найкращих руках", - звернулася Міддлтон до одного з клієнтів клініки.

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