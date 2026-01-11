Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

У Києві через атаки, морози та перевантаження мереж виникає багато точкових аварій.

Киянам попередили про тривалі відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві виникає значна кількість локальних аварій

У частини киян відсутність світла може бути тривалою

Через російські атаки, низькі температури та перевантаження електромереж у Києві виникає значна кількість локальних аварій.

У зв'язку з цим у частини споживачів відсутність електропостачання може бути тривалою, повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Київ: через атаки, морози та перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій. Тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен будинок", - зазначили в компанії.

Компанія також звернулася до мешканців столиці з проханням відповідально ставитися до споживання електроенергії після відновлення живлення.

"Просимо вашої допомоги, коли з'являється електрика, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків аварій залучені всі доступні ресурси: наразі працюють 57 ремонтних бригад у цілодобовому режимі: "Зараз задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову мали світло", - підкреслили в ДТЕК.

Експерт попередив про цілі ударів РФ

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що удари РФ спрямовані не випадково, а служать продуманому завданню — вивести з рівноваги енергетичну систему України. Він підкреслив, що таким чином противник намагається порушити стабільність її роботи, посилити паніку серед громадян і послабити суспільну стійкість, застосовуючи енергетичний фактор як інструмент військового і психологічного впливу на владу.

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

