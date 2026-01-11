Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

Олексій Тесля
11 січня 2026, 23:50
19
У Києві через атаки, морози та перевантаження мереж виникає багато точкових аварій.
Київ, енергетика, відключення світла
Киянам попередили про тривалі відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • У Києві виникає значна кількість локальних аварій
  • У частини киян відсутність світла може бути тривалою

Через російські атаки, низькі температури та перевантаження електромереж у Києві виникає значна кількість локальних аварій.

У зв'язку з цим у частини споживачів відсутність електропостачання може бути тривалою, повідомляє прес-служба ДТЕК.

відео дня

"Київ: через атаки, морози та перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій. Тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень. Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен будинок", - зазначили в компанії.

Компанія також звернулася до мешканців столиці з проханням відповідально ставитися до споживання електроенергії після відновлення живлення.

"Просимо вашої допомоги, коли з'являється електрика, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків аварій залучені всі доступні ресурси: наразі працюють 57 ремонтних бригад у цілодобовому режимі: "Зараз задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову мали світло", - підкреслили в ДТЕК.

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії
/ Главред

Експерт попередив про цілі ударів РФ

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що удари РФ спрямовані не випадково, а служать продуманому завданню — вивести з рівноваги енергетичну систему України. Він підкреслив, що таким чином противник намагається порушити стабільність її роботи, посилити паніку серед громадян і послабити суспільну стійкість, застосовуючи енергетичний фактор як інструмент військового і психологічного впливу на владу.

Відключення в Києві: новини за темою

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

23:19Україна
"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:54Війна
Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січня

Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січня

22:18Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Останні новини

01:08

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

00:46

В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

11 січня, неділя
23:51

Не тільки Даша: наречений Квіткової показав найважливіших жінок у своєму житті

23:50

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

23:19

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
22:54

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:18

Ситуація змінилася: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області на 12 січняФото

22:17

Чи є ризик втрати стажу перед виходом на пенсію: у ПФУ назвали головну умову

21:31

Росія придумала несподіваний хід із танками: що стоїть за новим маневром Кремля

Реклама
21:18

Коли завершаться аварійні відключення: в Міненерго назвали терміни

20:40

Чи варто закривати радіатор картоном: фахівці дали чітку відповідь

20:28

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

20:22

Секрет хитрих сантехніків: трюк з батареєю миттєво економить тепло

19:31

Жінка привела кішку на операцію і дізналася приголомшливу правду про тварину

19:21

Києву загрожують "жорсткі" відключення: названо терміни обмеження електропостачання

19:12

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

19:10

Як США поставили Путіна і Лаврова в глухий кутПогляд

19:07

Душевні привітання з Днем народження: шикарні картинки і приємні слова

18:52

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

18:50

Орхідея "впала в сплячку": три дії, які допоможуть їй знову випустити квітиВідео

Реклама
18:31

Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

18:28

"Залишила після себе приклад": померла видатна українська співачка

18:28

Фраза, яку вимовляють мільйони, не задумуючись: звідки взялося "алло"

18:14

ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

17:54

Ключовий гравець Динамо потрапив у фокус топ-клубу Європи: чи відбудеться перехід

17:47

Правда про війну, яку приховує Кремль: чому 11 січня 2026 року стало катастрофою для РосіїВідео

17:44

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

17:27

Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єктіВідео

16:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

16:35

"Раніше тупим не давали мікрофон": друг Цимбалюка зробив заяву про нього

16:16

Загроза для двохсоттисячного міста: РФ готує плацдарм для нового штурму

16:13

До Києва мчать аномальні морози: коли чекати до -20°C

16:12

Мороз атакує Черкащину: українців попередили про значне зниження температури

15:52

Мінус три установки: українські військові вразили об’єкти "Лукойлу" на КаспіїВідео

15:37

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

15:28

Фантастична вечеря за двадцять хвилин - небанальний рецептВідео

15:28

Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

15:05

Росіяни потрапили в оточення на фронті, йде зачистка великого міста - деталі від ЗСУ

14:55

Курс євро негативно вплине на ціни: експерт сказав, до чого готуватися українцям

14:53

Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

Реклама
14:32

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

14:16

Швидше ніж здавалось багатьом - названо реальні терміни закінчення війни

13:48

Українцям розсекретили другу назву Києва – про що мовчали століттямиВідео

13:43

"Шакали": Бужинську після скандалу з Грицканом зрадили близькі люди

13:43

Чому світлофор показує червоний та жовтий кольори одночасно – секрет розкрито

13:42

Божественний салат, який зʼїдять за 5 хвилин: весь секрет у заправці

13:25

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня: Близнюкам - підтримка, Ракам - обмеження

13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 січня (оновлюється)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

13:00

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти