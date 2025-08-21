Річ у жінці: чому принц Вільям не миритиметься з Гаррі

Королівські експерти жорстко критикують дружину принца Гаррі.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Вільям "не бажає" миритися з принцом Гаррі, і, як повідомляється, в цьому винна Меган Маркл.

Як пише Page Six, відчужені члени сім'ї герцога Сассекського відчувають "постійну недовіру" до його дружини, заявила у вівторок Fox News Digital королівський експерт Гіларі Фордвіч.

"Їхні побоювання цілком обґрунтовані", - заявила вона. "Будь-які особисті сімейні обговорення можуть стати надбанням громадськості або бути використані в комерційних проектах".

Меган Маркл, принц Гаррі / ua.depositphotos.com

Вона зазначила, що у 44-річної Маркл "немає почуття обов'язку перед британською громадськістю або інститутом". Фордвіч "не бачить жодної компенсації" в майбутньому братів і сестер, тому що "Гаррі вважає, що Вільям образив Меган", і "подібна ворожість дуже важка".

Аналогічним чином, Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty, заявила виданню, що Меган Маркл - "блоха в бочці меду" в натягнутих стосунках братів. Сьюард навіть зайшла так далеко, що звинуватила Маркл у "складних стосунках" між королем Карлом III і синами покійної принцеси Діани.

"Вона викликає пекучу неприязнь у багатьох монархістів цієї країни", - заявила Сьюард. "Вони вважають її дуже... руйнівною для королівської сім'ї". Авторка книги вважає, що "чорною плямою на характері Меган" є те, що колишня акторка впродовж багатьох років "паплюжила сім'ю свого чоловіка і свою власну сім'ю".

Про персону: Меган Маркл Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

