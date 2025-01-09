Принц Вільям показав неймовірно стильну і свіжу Кейт

Вільям поділився фотографією "неймовірної дружини і матері", яка раніше не публікувалася.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям разом багато років / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

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Принц Вільям поділився фото Кейт

Який вигляд вона мала

Принц Вільям опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини Кейт Міддлтон.

"Сила, яку ти проявила за останній рік, була чудовою", - написав принц Уельський в Instagram у четвер, посилаючись на її нещодавню боротьбу з раком.

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"Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою", - продовжив від імені їхніх трьох дітей.

"З днем народження, Кетрін", - підсумував майбутній король. "Ми тебе любимо", - додав він.

Вільям поділився фотографією "неймовірної дружини і матері", яка раніше не публікувалася і посміхається в соціальних мережах.

Міддлтон позувала, засунувши обидві руки в передні кишені джинсів на чорно-білому знімку, зробленому Меттом Портеусом.

Вона завершила свій образ білим топом, чорним блейзером і картатим шарфом, уклавши свої темні локони у вільні хвилі.

Міддлтон вийшла заміж за Вільяма у квітні 2011 року. У період з 2013 по 2018 рік у пари народилися Джордж, якому зараз 11 років, Шарлотта, якій зараз 9 років, і Луї, якому зараз 6 років.

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