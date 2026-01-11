Рус
"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

Дар'я Пшеничник
11 січня 2026, 22:54
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому - Донбас, Слобожанщина, Запоріжжя.
Яка тривалість війни в Україні

Головне з новини:

  • 1418-й день вторгнення РФ збігся з тривалістю війни нацистської Німеччини проти СРСР
  • Росія щодня втрачає понад тисячу військових, але продовжує війну
  • Зупинити агресію можливо лише спільними діями партнерів України

1418 днів - саме стільки триває повномасштабна війна Росії проти України. Ця цифра має особливу вагу: стільки ж тривала й Друга світова війна між нацистською Німеччиною та СРСР.

Про символічний збіг і його зміст президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави підкреслив, що Кремль фактично відтворив методи, які людство вже пережило у минулому столітті. За його словами, російська армія "повторила фашизм", доповнивши його сучасними інструментами терору - ударами "шахедів" та балістичних ракет по критичній інфраструктурі.

Президент нагадав, що бойові дії знову точаться на тих самих територіях, де 80 років тому проходили ключові битви - на Донбасі, Слобожанщині, у Запорізькій області. Але цього разу Україна протистоїть агресору самотужки, без масштабної коаліції, яка колись об’єднала світ проти нацизму.

Зеленський також заявив, що щоденні втрати російської армії перевищують тисячу загиблих, і така динаміка триває з грудня. На його думку, це свідчить про готовність Кремля "платити людськими життями лише заради продовження війни".

Президент наголосив, що зупинити "російське божевілля" можливо лише спільними зусиллями всіх партнерів України - від європейських держав до США.

"Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію", - підсумував Зеленський.

Як зупинити Путіна і війну - думка експерта

Колишній посол України у США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів Главреду, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно журналісти The Independent писали, що прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги США на Венесуелу.

Як писав Главред, Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України. За його словами, є два варіанти: або припинення війни, або підготовка до можливих негативних дій Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
