"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому - Донбас, Слобожанщина, Запоріжжя.

https://glavred.net/war/eto-rossiyskoe-bezumie-zelenskiy-obyasnil-simvolichnost-1418-go-dnya-voyny-10731482.html Посилання скопійоване

Яка тривалість війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr, president.gov.ua

Головне з новини:

відео дня

1418-й день вторгнення РФ збігся з тривалістю війни нацистської Німеччини проти СРСР

Росія щодня втрачає понад тисячу військових, але продовжує війну

Зупинити агресію можливо лише спільними діями партнерів України

1418 днів - саме стільки триває повномасштабна війна Росії проти України. Ця цифра має особливу вагу: стільки ж тривала й Друга світова війна між нацистською Німеччиною та СРСР.

Про символічний збіг і його зміст президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави підкреслив, що Кремль фактично відтворив методи, які людство вже пережило у минулому столітті. За його словами, російська армія "повторила фашизм", доповнивши його сучасними інструментами терору - ударами "шахедів" та балістичних ракет по критичній інфраструктурі.

Президент нагадав, що бойові дії знову точаться на тих самих територіях, де 80 років тому проходили ключові битви - на Донбасі, Слобожанщині, у Запорізькій області. Але цього разу Україна протистоїть агресору самотужки, без масштабної коаліції, яка колись об’єднала світ проти нацизму.

Зеленський також заявив, що щоденні втрати російської армії перевищують тисячу загиблих, і така динаміка триває з грудня. На його думку, це свідчить про готовність Кремля "платити людськими життями лише заради продовження війни".

Президент наголосив, що зупинити "російське божевілля" можливо лише спільними зусиллями всіх партнерів України - від європейських держав до США.

"Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію", - підсумував Зеленський.

Як зупинити Путіна і війну - думка експерта

Колишній посол України у США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів Главреду, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно журналісти The Independent писали, що прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги США на Венесуелу.

Як писав Главред, Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України. За його словами, є два варіанти: або припинення війни, або підготовка до можливих негативних дій Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред