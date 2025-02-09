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Євробачення-2025: про що пісня Bird of Pray переможців Нацвідбору Ziferblat

Анна Підгорна
9 лютого 2025, 00:19
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Повний текст пісні Bird of Pray гурту Ziferblat з перекладом доносить до глядача важливий трансформаційний посил.
Група Ziferblat
Ziferblat Bird of Pray - текст, переклад і значення пісні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

  • Гурт Ziferblat переміг на Національному відборі на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray
  • У трек колектив вклав особливий сенс

Переможцями Національного відбору на Євробачення-2025 став гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Минулого року колектив також брав участь у Нацвідборі, але посів лише друге місце.

Повернення на конкурс виявилося для них по-справжньому тріумфальним. Гурт отримав високі бали від журі, і найвищий, десятку, від телеглядачів, обійшовши своїх найближчих конкурентів, Машу Кондратенко і дует Molodi, аж на три очки.

Про що пісня Bird of Pray гурту Ziferblat

"Птах молитви", приніс на своїх "крилах" перемогу для Ziferblat. Її сенс колектив розкрив Нотаткам про українську музику.

"Якщо говорити про текст пісні, її емоційний сенс, то це, на мою думку, послання. Символ і центральний образ композиції – це пташечка, яка демонструє нашу свободу, відродження та очікування нових змін. Вона є провісницею весни та символом циклічності в житті. Я думаю, що ця пісня – це емоційна розповідь, один ефемерний день життя наших людей від світанку до заходу сонця. В ній переплітається туга за домом, болісна втрата та водночас молитва, яку ми передаємо через цю символічну пташечку, яка має донести її туди, де ще є світло й надія", - розповів вокаліст.

Дивіться відео виступу переможців Національного відбору на Євробачення-2025 Ziferblat - "Bird of Pray":

Текст пісні Ziferblat - "Bird of Pray" з перекладом

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you (І я кличу тебе)

Fly, bird (Лети, пташка)

I'm begging you (Я благаю тебе)

Begging you, please just (Благаю тебе, будь ласка, просто)

Live, share (Живи, розділи)

My heart with someone who (Моє серце з кимось, хто)

Cares of me and my little bird of pray (Дбає про мене і мою маленьку пташку-молитву)

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you (Я кличу тебе)

Fly, bird (Лети, пташка)

I'm begging you (Я благаю тебе)

Begging you just (Благаю тебе просто)

Care of me and my little bird (Подбай про мене і мою маленьку пташку)

Fly like a bird (Лети як птах)

Where do you go? (Куди ти летиш?)

I'm begging you, please just live (Я благаю тебе, будь ласка, просто живи)

Share my heart with someone who (Розділи моє серце з кимось, хто)

Flies, bird (Летить, пташка)

I'm begging you (Я благаю тебе)

Begging you, please just (Благаю тебе, будь ласка, тільки)

Live, share (Живи, розділи)

My heart with someone who (Моє серце з кимось хто)

Cares of me and my little bird of pray (Піклується про мене і мою маленьку пташку-молитву).

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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