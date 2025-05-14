"Уявляє, як їх тягнуть крізь бруд": у Мережі показали драматичний момент із Ziferblat на Євробаченні-2025

Перший півфінал Євробачення дався українським конкурсантам дуже непросто.

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Ziferblat перший півфінал Євробачення-2025 - як оголошували результати / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

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У Мережу потрапило відео, де Валентин Лещинський переживає, що Україна вперше не потрапить до фіналу Євробачення

У коментарях Ziferblat підтримали після сильного стресу через результати

Організатори Євробачення-2025 внесли зміни в спосіб оголошення результатів півфіналів - раніше ведучі просто називали першу десятку країн, яка набрала найбільшу кількість голосів. Тепер усе відбувається так: на екран виводиться грін-рум одразу трьох конкурсантів, один з яких потрапляє у фінал, а останнього, десятого фіналіста просто озвучують.

13 травня, у першому півфіналі Євробачення, цим десятим виявилася Україна. Під кінець оголошення результатів напруга була настільки сильною, що учасників гурту Ziferblat, які цього року представляли нашу країну на конкурсі, помітно трусило.

відео дня

Драматичний момент очікування колективом результатів голосування - чи потраплять вони до гранд-фіналу - потрапив на відео. Ролик пізніше з'явився на сторінці Ziferblat у TikTok. На ньому можна розчути, як гітарист Валентин Лещинський із сумним обличчям говорить: "Ми вперше не пройшли". У лічені секунди після цього вони дізнаються, що стали фіналістами Євробачення-2025.

Ziferblat перший півфінал Євробачення-2025 - як оголошували результати / tiktok.com/@ziferblat_band

Повне відео на каналі STARS UA

Варто зазначити, що Ziferblat зіткнулися з сильним психологічним тиском на конкурсі. Річ у тім, що Україні належить рекорд Євробачення: ми є єдиною країною, яка за весь час участі завжди проходила до фіналу. Ще до початку Євробачення-2025 гурт багато хто критикував - хейтери передрікали їм провал.

Однак Ziferblat вистояли і заслужено зайняли своє місце в майбутньому гранд-фіналі. У коментарях багато хто зазначив, що музикантам було дуже складно, і той тиск, який на них чинили українські єврофани, був несправедливим - нам ще варто повчитися цінувати і підтримувати своїх із почуття солідарності.

Українці підтримали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band

Українці підтримали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band

Українці підтримали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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