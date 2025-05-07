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Скандал на Євробаченні: Ziferblat жорстко відреагували на запитання про війну

Олена Кюпелі
7 травня 2025, 22:22оновлено 7 травня, 23:10
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Солісти гурту не стали терпіти некоректне запитання і поставили журналіста на місце.
Гурт Ziferblat різко відповів на запитання журналіста
Гурт Ziferblat різко відповів на запитання журналіста / Колаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Коротко:

  • Яке питання розлютило представників України
  • Як вони відреагували що сказали журналісту

Учасники гурту Ziferblat, який представить цього року Україну на Євробаченні, різко відреагували на запитання журналіста платформи EscYOUnited.

Відповідне відео з'явилося в соціальній мережі Х (Twitter - авт.). На відео видно, як представник EscYOUnited запитує у Валентина Лещинського та Федора Ходакова, "чи дає війна Україні переваги" на конкурсі.

Ziferblat із піснею
Ziferblat із піснею "Bird of pray" / Скриншот

"Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни, війна - це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми маємо виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?" - відповів Валентин Лещинський.

Своєю чергою, кореспондент вибачився за некоректне запитання.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Хто такі Ziferblat

Гурт Ziferblat - український музичний гурт, до складу якого входять: вокаліст Данило Лещинський, гітарист Валентин Лещинський і барабанщик Федір Ходаков. Представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray".

Гурт було засновано 2015 року. Їхній перший мініальбом "Кіносеанс" вийшов у грудні 2017 року. У 2019 році гурт випустив сингл "Вночі" і взяв участь у телешоу "X-Фактор". У 2024 році гурт вийшов у фінал Vidbir 2024, українського національного відбору на Євробачення-2024 з піснею "Place I Call Home".

8 лютого 2025 року гурт переміг у національному відборі на конкурс пісні "Євробачення-2025", що пройде в Базелі, Швейцарія, і представить Україну з піснею "Bird of Pray".

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