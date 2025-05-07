Скандал на Євробаченні: Ziferblat жорстко відреагували на запитання про війну

Солісти гурту не стали терпіти некоректне запитання і поставили журналіста на місце.

https://glavred.net/starnews/skandal-na-evrovidenii-ziferblat-zhestko-otreagirovali-na-vopros-o-voyne-10662686.html Посилання скопійоване

Гурт Ziferblat різко відповів на запитання журналіста / Колаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Коротко:

Яке питання розлютило представників України

Як вони відреагували що сказали журналісту

Учасники гурту Ziferblat, який представить цього року Україну на Євробаченні, різко відреагували на запитання журналіста платформи EscYOUnited.

Відповідне відео з'явилося в соціальній мережі Х (Twitter - авт.). На відео видно, як представник EscYOUnited запитує у Валентина Лещинського та Федора Ходакова, "чи дає війна Україні переваги" на конкурсі.

Ziferblat із піснею "Bird of pray" / Скриншот

"Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни, війна - це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми маємо виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?" - відповів Валентин Лещинський.

.@escunited, чому ви запитали у Зіферблата, "якщо війна дає Україні перевагу"?



З якого дива війна - це перевага? Це мінус. Бомбардування будинків - це мінус. Ніхто так не хоче, щоб мир і війна закінчилися, як українці. pic.twitter.com/M5K8ALbrhE - vanya ✙ (@eurovanya) May 6, 2025

Своєю чергою, кореспондент вибачився за некоректне запитання.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

Вас також може зацікавити:

Хто такі Ziferblat Гурт Ziferblat - український музичний гурт, до складу якого входять: вокаліст Данило Лещинський, гітарист Валентин Лещинський і барабанщик Федір Ходаков. Представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray". Гурт було засновано 2015 року. Їхній перший мініальбом "Кіносеанс" вийшов у грудні 2017 року. У 2019 році гурт випустив сингл "Вночі" і взяв участь у телешоу "X-Фактор". У 2024 році гурт вийшов у фінал Vidbir 2024, українського національного відбору на Євробачення-2024 з піснею "Place I Call Home". 8 лютого 2025 року гурт переміг у національному відборі на конкурс пісні "Євробачення-2025", що пройде в Базелі, Швейцарія, і представить Україну з піснею "Bird of Pray".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред