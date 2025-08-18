Рус
Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

Анна Підгорна
18 серпня 2025, 15:42
Brykulets записав звернення до злочинців.
Брикулець
Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / колаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

  • Що зникло з будинку артиста
  • Що Брикулець запропонував грабіжникам у зверненні

Український співак Brykulets (Іван Іщенко) став жертвою чужої нечесності. У своєму блозі в Instagram він повідомив, що невідомі пограбували його квартиру.

З контексту стало зрозуміло, що з дому винесли значну суму грошей, яку становили особисті заощадження Брикульця і його коханої Лізи. Ця подія довела дівчину до істерики, а сам музикант записав звернення, сподіваючись, що воно попадеться на очі злочинцям - Іщенко пообіцяв їм винагороду у випадку, якщо вони повернуть награбоване.

"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей, дайте знати. Меня здається, я знаю, чиї це гроші. Це наші гроші. Ліза ридає... Поверніть гроші, ви... Ми навіть трохи вам залишимо за такий красівий джентльменский вчинок", - повідомив співак.

Брикулець
Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / instagram.com/brykulets
Брикулець
Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / instagram.com/brykulets

Повне відео на каналі STARS UA.

Раніше Главред розповідав, чому 51-річний Андрій Данилко досі не побудував сім'ю. Артист розкрив сімейну таємницю про прокляття, яке нібито наклала його прабабуся.

Також стало відомо, що українська акторка Анна Кошмал не може скинути вагу після того, як у березні 2025 року вдруге стала мамою. Їй не допомагають дієти і відмова від солодкого.

Про персону: BRYKULETS

BRYKULETS - український виконавець у жанрах поп, хіп-хоп і фанк. Учасник Національного відбору на Євробачення-2025 (пройшов у лонгліст). Найпопулярніші пісні: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

"Різ уже мріє про третього": Ірина Сопонару зробила гучне зізнання

10:37

У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замахФото

10:29

Степ немов покрився сивиною: українські поля "захопила" рідкісна рослина

