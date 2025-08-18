Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

Brykulets записав звернення до злочинців.

https://glavred.net/starnews/grabiteli-obnesli-kvartiru-populyarnogo-ukrainskogo-pevca-10690676.html Посилання скопійоване

Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / колаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

Читайте більше:

Що зникло з будинку артиста

Що Брикулець запропонував грабіжникам у зверненні

Український співак Brykulets (Іван Іщенко) став жертвою чужої нечесності. У своєму блозі в Instagram він повідомив, що невідомі пограбували його квартиру.

З контексту стало зрозуміло, що з дому винесли значну суму грошей, яку становили особисті заощадження Брикульця і його коханої Лізи. Ця подія довела дівчину до істерики, а сам музикант записав звернення, сподіваючись, що воно попадеться на очі злочинцям - Іщенко пообіцяв їм винагороду у випадку, якщо вони повернуть награбоване.

відео дня

"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей, дайте знати. Меня здається, я знаю, чиї це гроші. Це наші гроші. Ліза ридає... Поверніть гроші, ви... Ми навіть трохи вам залишимо за такий красівий джентльменский вчинок", - повідомив співак.

Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / instagram.com/brykulets

Brykulets пограбували - співак повідомив деталі інциденту / instagram.com/brykulets

Повне відео на каналі STARS UA

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому 51-річний Андрій Данилко досі не побудував сім'ю. Артист розкрив сімейну таємницю про прокляття, яке нібито наклала його прабабуся.

Також стало відомо, що українська акторка Анна Кошмал не може скинути вагу після того, як у березні 2025 року вдруге стала мамою. Їй не допомагають дієти і відмова від солодкого.

Читайте також:

Про персону: BRYKULETS BRYKULETS - український виконавець у жанрах поп, хіп-хоп і фанк. Учасник Національного відбору на Євробачення-2025 (пройшов у лонгліст). Найпопулярніші пісні: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред