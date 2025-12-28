"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

Надя Дорофєєва зізналася, що з нею сталося.

Надя Дорофєєва новини - співачка в синцях вийшла на зв'язок із фанатами / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофєєва показала синці по всьому тілу

Зірка пояснила причину їхньої появи

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила поділитися з шанувальниками початком нового етапу творчості. Однак їхню увагу привернули тривожні наслідки роботи артистки над собою.

На зв'язок із фанатами Дорофєєва вийшла в синцях і саднах - знімки з'явилися в її Telegram-каналі. Як з'ясувалося, травм вона зазнала під час активних занять танцями, а також під час підготовки до нових зйомок у прийдешньому році.

"Ці синці говорять про те, що ходжу на танці. А ще вони про те, що пішли перші репетиції до зйомок, які будуть вже в Новому році", - написала Надя.

Надя Дорофєєва новини - співачка в синцях вийшла на зв'язок із фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

У коментарях співачці, відомій своєю самовіддачею в роботі, наполегливо радять поберегти себе.

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

