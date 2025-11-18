Рус
Свої діти: Надя Дорофєєва оголосила про важливе рішення

Христина Трохимчук
18 листопада 2025, 10:41
Надя Дорофєєва натякнула на вагітність.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Ви дізнаєтесь:

  • Надя Дорофєєва відповіла на питання про вагітність
  • Чи спілкується вона з Дантесом

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за тривалий час відповіла на питання про планування вагітності. Артистка поділилася подробицями особистого життя в короткому інтерв’ю Люкс ФМ.

Раніше довкола вагітності Наді ширилося чимало чуток. Зараз Дорофєєва у шлюбі з відомим ресторатором Мішею Кацуріним, тож прихильники вже давно очікують зворушливих новин від пари. Співачці прямо поставили запитання, чи планує вона найближчим часом мати дітей, адже у її чоловіка вже є нащадки від попереднього шлюбу — донька Олександра та син Іван. Попри те, що ця тема є особистою, Надя не стала приховувати свої плани та відповіла ствердно.

відео дня
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва - діти / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Також Надя Дорофєєва вперше прокоментувала стосунки з ексчоловіком Володимиром Дантесом після розлучення. За її словами, вони не вітають одне одного з прем’єрами нових пісень: Дантес не писав їй щодо "Японії", а вона не привітала його з релізом "Чому?". Втім, попри дистанцію в роботі, співачка переконана: дружнє спілкування між колишніми цілком можливе.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва - чоловік / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва — особисте життя

Особисте життя Наді Дорофєєвої завжди було публічним. У 2015 році вона вийшла заміж за Володимира Дантеса, але у березні 2022 року пара оголосила про розлучення. Невдовзі Надя почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, що викликало резонанс, оскільки він також нещодавно розлучився. У липні 2023 року Надя та Михайло одружилися.

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Надя Дорофєєва Володимир Дантес новини шоу бізнесу Міша Кацурін
