Свої діти: Надя Дорофєєва оголосила про важливе рішення

Надя Дорофєєва натякнула на вагітність.

https://glavred.net/stars/svoi-deti-nadya-dorofeeva-obyavila-o-vazhnom-reshenii-10716443.html Посилання скопійоване

Надя Дорофєєва про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Ви дізнаєтесь:

Надя Дорофєєва відповіла на питання про вагітність

Чи спілкується вона з Дантесом

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за тривалий час відповіла на питання про планування вагітності. Артистка поділилася подробицями особистого життя в короткому інтерв’ю Люкс ФМ.

Раніше довкола вагітності Наді ширилося чимало чуток. Зараз Дорофєєва у шлюбі з відомим ресторатором Мішею Кацуріним, тож прихильники вже давно очікують зворушливих новин від пари. Співачці прямо поставили запитання, чи планує вона найближчим часом мати дітей, адже у її чоловіка вже є нащадки від попереднього шлюбу — донька Олександра та син Іван. Попри те, що ця тема є особистою, Надя не стала приховувати свої плани та відповіла ствердно.

відео дня

Надя Дорофєєва - діти / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Також Надя Дорофєєва вперше прокоментувала стосунки з ексчоловіком Володимиром Дантесом після розлучення. За її словами, вони не вітають одне одного з прем’єрами нових пісень: Дантес не писав їй щодо "Японії", а вона не привітала його з релізом "Чому?". Втім, попри дистанцію в роботі, співачка переконана: дружнє спілкування між колишніми цілком можливе.

Надя Дорофєєва - чоловік / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва — особисте життя

Особисте життя Наді Дорофєєвої завжди було публічним. У 2015 році вона вийшла заміж за Володимира Дантеса, але у березні 2022 року пара оголосила про розлучення. Невдовзі Надя почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, що викликало резонанс, оскільки він також нещодавно розлучився. У липні 2023 року Надя та Михайло одружилися.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська акторка Наталка Денисенко, колега й подруга цьогорічного Холостяка Тараса Цимбалюка, поділилася своїми думками щодо фіналу шоу. Вона зізналася, що вже знає ім'я переможниці та висловилась про учасниць проєкту.

Також відомий український артист Олександр Ярмак висловив свою думку про зірок, які продовжували виступати в терористичній РФ після початку війни. Проте репер висловив думку, що не варто виключати артистів, які усвідомили помилки минулого, з українського інфопростору.

Вас може зацікавити:

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред