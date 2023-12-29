"Не повія із Москви": "Кияночка" Кричевського зазвучить українською мовою

Тепер пісня Гаріка Кричевського зазвучить по-новому.

https://glavred.net/stars/ne-poviya-iz-moskvi-kievlyanochka-krichevskogo-zazvuchit-na-ukrainskom-yazyke-10528976.html Посилання скопійоване

Гарік Кричевський скоро заспіває свій старий хіт українською мовою / / Колаж Главред, фото Facebook / ERibchinskiy

Український виконавець Гарік Кричевський зважився перевести свій, напевно, найголовніший хіт "Кияночка" на українську мову.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив поет Євген Рибчинський.

"Є у мене такий шансонований друг зі Львова Гарік Кричевський. Все життя він писав російською за рідкісним винятком 2-3 пісень. Почалася повномасштабна інтервенція і у Гаріка стався мікроінфаркт – він до останнього не міг повірити у віроломство ра**истів. Ледве відкачали. А як виповнилося 60 Гарік поїхав лікуватися у ФРН. Раптом місяці два тому дзвонить і каже - перекладаю всі свої пісні українською", - розповідає про свою розмову з артистом Рибчинський.

За словами поета, він допоміг перекласти легендарний хіт Кричевського на українську мову. "І ось я переклав киянку і тепер у Гаріка буде справжній Український хіт", - додав він і опублікував текст нової пісні.

У пості - текст пісні від Євгена Рибчинського:

Нагадаємо, українські артисти після повномасштабного вторгнення терористичної Росії стали виконувати свої пісні українською мовою, а деякі почали перекладати свої російськомовні хіти.

Раніше стало відомо про те, що хіти співачки Тіна Кароль "Вище хмар" і "Ноченька" зазвучали українською - як тепер звучать Легендарні в нульових роках пісні співачки.

Раніше також українські артисти Світлана Лобода і Макс Барських скасували свою участь у фестивалі, який повинен днями відбутися в Молдові. Серед причин-участь на цьому ж концерті малодушного співака Валерія Меладзе, який начебто і хотів би підтримати українців, але духу не вистачило.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.