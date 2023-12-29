"Не повія із Москви": "Кияночка" Кричевського зазвучить українською мовою

Український виконавець Гарік Кричевський зважився перевести свій, напевно, найголовніший хіт "Кияночка" на українську мову.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив поет Євген Рибчинський.
"Є у мене такий шансонований друг зі Львова Гарік Кричевський. Все життя він писав російською за рідкісним винятком 2-3 пісень. Почалася повномасштабна інтервенція і у Гаріка стався мікроінфаркт – він до останнього не міг повірити у віроломство ра**истів. Ледве відкачали. А як виповнилося 60 Гарік поїхав лікуватися у ФРН. Раптом місяці два тому дзвонить і каже - перекладаю всі свої пісні українською", - розповідає про свою розмову з артистом Рибчинський.
За словами поета, він допоміг перекласти легендарний хіт Кричевського на українську мову. "І ось я переклав киянку і тепер у Гаріка буде справжній Український хіт", - додав він і опублікував текст нової пісні.
У пості - текст пісні від Євгена Рибчинського:
Нагадаємо, українські артисти після повномасштабного вторгнення терористичної Росії стали виконувати свої пісні українською мовою, а деякі почали перекладати свої російськомовні хіти.
Раніше стало відомо про те, що хіти співачки Тіна Кароль "Вище хмар" і "Ноченька" зазвучали українською - як тепер звучать Легендарні в нульових роках пісні співачки.
Раніше також українські артисти Світлана Лобода і Макс Барських скасували свою участь у фестивалі, який повинен днями відбутися в Молдові. Серед причин-участь на цьому ж концерті малодушного співака Валерія Меладзе, який начебто і хотів би підтримати українців, але духу не вистачило.
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