Анна Трінчер купила дороге авто і закрила коментарі: що вона каже

Співачка Анна Трінчер повідомила про те, як зробила собі дорогий подарунок.

https://glavred.net/starnews/anna-trincher-kupila-dorogushchee-avto-i-zakryla-kommentarii-chto-ona-govorit-10692050.html Посилання скопійоване

Трінчер похвалилася новою покупкою / Колаж Главред, фото Instagram/annatrincher_official

Коротко:

Яку машину придбала Трінчер

Що вона розповіла про покупку

Українська акторка та співачка Анна Трінчер похизувалася дороговартісною покупкою на своїй сторінці в Instagram.

Вона показала, яку машину придбала, а також завбачливо закрила коментарі до посту. "Я пам'ятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво - коли збуваються твої мрії. Зараз після довгого шляху трансформацій, переосмислення і відродження я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Вітаю себе з цим досягненням і щиро сподіваюся, що ви порадієте разом зі мною", - написала співачка.

відео дня

Співачка повідомила, що ця машина - її нагорода за те, що колись обрала свій шлях і не зійшла з нього. "Це подарунок собі на 24-й день народження, подяка за постійну внутрішню і зовнішню роботу", - додає вона.

Анна Трінчер / Скриншот YouTube

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про поповнення в родині Катерини Кухар. Офіційну заяву зробила сама прима-балерина, і показала малюка.

Також музичний продюсер Ігор Кондратюк зізнався, чи загравав з ним путініст Сергій Сосєдов за часів їхньої роботи на талант-шоу "Х-Фактор" - вони були колегами 5 років.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка й актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред