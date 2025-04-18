"Мені треба, щоб вижити": Анна Трінчер розкрила проблеми зі здоров'ям

Читайте більше:
- Що відбувається з Анною Трінчер
- Як співачка справляється з проблемами
Анна Трінчер - молода й успішна. На жаль, через щільний графік зірки її здоров'я в неповних 24 роки починає "сипатися".
Про проблеми співачка розповіла в шоу "Перепрошую". Організм активної та енергійної Анни починає давати збої, через які їй доводиться постійно носити з собою величезну косметичку з ліками та вітамінами. До того ж з ладу час від часу виходить слух - найважливіший інструмент для музиканта.
"Я просто багато працюю, мені треба, щоб вижити, трішки піклуватися про свій організм. По-перше, це надзвичайний стрес, а по-друге - страждають вуха. Ми на концертах в in-ear виступаємо (різновид навушників, які щільно прилягають до вуха - прим. редактора). Тому починає погіршуватися слух", - скаржиться Трінчер.
При цьому артистка зазначає: дає своєму організму відпочити, щойно виникає така можливість - для відновлення їй потрібен хороший сон. Також вона стала регулярно займатися спортом, що теж добре підтримує організм.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про поповнення в родині Катерини Кухар. Офіційну заяву зробила сама прима-балерина, і показала малюка.
Також музичний продюсер Ігор Кондратюк зізнався, чи загравав з ним путініст Сергій Сосєдов за часів їхньої роботи на талант-шоу "Х-Фактор" - вони були колегами 5 років.
Читайте також:
- Надя Дорофєєва поцапалася з підписниками Михайла Кацуріна: "Душна тут тільки ти"
- "Нова любов": Єфросиніна похвалилася сумкою за 65 тисяч
- Струнка Кароль показала незвичайну і стильну модель джинсів
Хто така Анна Трінчер?
Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред