"Мені треба, щоб вижити": Анна Трінчер розкрила проблеми зі здоров'ям

Трінчер поскаржилася, як її організм реагує на щільний робочий графік.

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Анна Трінчер новини - співачка розповіла про проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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Що відбувається з Анною Трінчер

Як співачка справляється з проблемами

Анна Трінчер - молода й успішна. На жаль, через щільний графік зірки її здоров'я в неповних 24 роки починає "сипатися".

Про проблеми співачка розповіла в шоу "Перепрошую". Організм активної та енергійної Анни починає давати збої, через які їй доводиться постійно носити з собою величезну косметичку з ліками та вітамінами. До того ж з ладу час від часу виходить слух - найважливіший інструмент для музиканта.

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"Я просто багато працюю, мені треба, щоб вижити, трішки піклуватися про свій організм. По-перше, це надзвичайний стрес, а по-друге - страждають вуха. Ми на концертах в in-ear виступаємо (різновид навушників, які щільно прилягають до вуха - прим. редактора). Тому починає погіршуватися слух", - скаржиться Трінчер.

При цьому артистка зазначає: дає своєму організму відпочити, щойно виникає така можливість - для відновлення їй потрібен хороший сон. Також вона стала регулярно займатися спортом, що теж добре підтримує організм.

Анна Трінчер новини - співачка розповіла про проблеми зі здоров'ям / Скриншот YouTube

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Хто така Анна Трінчер? Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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