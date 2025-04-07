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Бабуся Трінчер розкритикувала перетворення співачки: "Втрачає індивідуальність"

Анна Підгорна
7 квітня 2025, 22:19
58
Цю жінку знають усі шанувальники Анни Трінчер.
Анна Трінчер
Бабуся Анни Трінчер прокоментувала зовнішність співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Короткий зміст:

  • Анна Трінчер експериментує зі своєю зовнішністю
  • Бабуся зірки не завжди це схвалює

У свої 23 роки українська співачка Анна Трінчер вже вжила кілька глобальних заходів щодо зміни в зовнішності. Наприклад, артистка збільшила губи та груди.

Для Трінчер це - своєрідний спосіб подолання комплексів, проте далеко не завжди він зустрічає розуміння з боку близьких. Так в інтерв'ю для Люкс ФМ бабуся артистки Олена зізналася, що не дуже розуміє прагнення зіркової онуки змінити себе. Також їй не дуже подобається, коли Анна публікує надмірно відвертий контент.

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"Мені не подобається, коли вона показує себе надто відверто. У мене завжди болить серце, коли вона щось у собі змінює. Вона втрачає свою індивідуальність. Була ж милою, хорошою дитиною", - каже Олена.

Бабуся Анни Трінчер
Бабуся Анни Трінчер прокоментувала зовнішність співачки / Скриншот YouTube

Втім збільшення грудей, на яке Трінчер зважилася в січні 2022 року, Олена схвалює. "Груди - це зовсім інше. Дівчину прикрашає цей елемент. Груди потрібні", - заявляє вона.

Бабуся для Анни Трінчер - одна з найближчих людей. Думкою Олени співачка завжди цікавиться і в творчих, і в життєвих питаннях, а та зі свого боку намагається всіляко підтримувати онуку. Нерідко бабуся Анни Трінчер стає гостею в блозі артистки, за яким стежить понад два мільйони підписників.

Анна Трінчер зі своєю бабусею
Від Олени в захваті всі шанувальники Анни Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

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Також український режисер Герман Нєнов зізнався, чому не хоче співпрацювати з Аліною Гросу. Він відзначив складний для його сприйняття характер співачки.

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Хто така Анна Трінчер?

Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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