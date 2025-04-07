Бабуся Трінчер розкритикувала перетворення співачки: "Втрачає індивідуальність"

Цю жінку знають усі шанувальники Анни Трінчер.

https://glavred.net/starnews/babushka-trincher-raskritikovala-preobrazheniya-pevicy-teryaet-individualnost-10653920.html Посилання скопійоване

Бабуся Анни Трінчер прокоментувала зовнішність співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Короткий зміст:

Анна Трінчер експериментує зі своєю зовнішністю

Бабуся зірки не завжди це схвалює

У свої 23 роки українська співачка Анна Трінчер вже вжила кілька глобальних заходів щодо зміни в зовнішності. Наприклад, артистка збільшила губи та груди.

Для Трінчер це - своєрідний спосіб подолання комплексів, проте далеко не завжди він зустрічає розуміння з боку близьких. Так в інтерв'ю для Люкс ФМ бабуся артистки Олена зізналася, що не дуже розуміє прагнення зіркової онуки змінити себе. Також їй не дуже подобається, коли Анна публікує надмірно відвертий контент.

відео дня

"Мені не подобається, коли вона показує себе надто відверто. У мене завжди болить серце, коли вона щось у собі змінює. Вона втрачає свою індивідуальність. Була ж милою, хорошою дитиною", - каже Олена.

Бабуся Анни Трінчер прокоментувала зовнішність співачки / Скриншот YouTube

Втім збільшення грудей, на яке Трінчер зважилася в січні 2022 року, Олена схвалює. "Груди - це зовсім інше. Дівчину прикрашає цей елемент. Груди потрібні", - заявляє вона.

Бабуся для Анни Трінчер - одна з найближчих людей. Думкою Олени співачка завжди цікавиться і в творчих, і в життєвих питаннях, а та зі свого боку намагається всіляко підтримувати онуку. Нерідко бабуся Анни Трінчер стає гостею в блозі артистки, за яким стежить понад два мільйони підписників.

Від Олени в захваті всі шанувальники Анни Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український комік Олександр Еллерт став бездомним у США, куди виїхав під час повномасштабної війни. Там артист намагається заново побудувати кар'єру.

Також український режисер Герман Нєнов зізнався, чому не хоче співпрацювати з Аліною Гросу. Він відзначив складний для його сприйняття характер співачки.

Читайте також:

Хто така Анна Трінчер? Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред