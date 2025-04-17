"Тепер офіційно": Катерина Кухар повідомила про поповнення в родині

Ви дізнаєтеся:
- Діти Катерини Кухар таємно завели собаку
- Як відреагувала балерина
Українська відома балерина Катерина Кухар поділилася з підписниками новиною про те, що в її родині сталося поповнення.
На своїй сторінці в Instagram балерина показала нового домашнього вихованця - собаку на прізвисько Белла.
"Знайомся, мамо, це Белла. У нас новий член сім'ї", - прокидаюся вранці, а на мене дивиться чотирилапий, пухнастий з очима "ти ж мене не виженеш" собака. І найцікавіше - ніхто мене ні про що не питав. Просто поставили перед фактом. Чекаю вже наступного етапу - приходу відразу невістки: "Знайомся, мамо, це Марина. Тепер вона житиме з нами", - пожартувала Кухар.
Виявилося, її діти об'єдналися і таємно спланували появу собаки у них вдома.
"Командна робота - 12 балів. Я ось тільки не зрозуміла, в який момент їхня самостійність перетворилася на мою відповідальність. Ну що ж, Белла - значить, Белла. Я тепер офіційно мама в кубі. Вітаю себе. І йду вивчати, як правильно вибирати повідець", - додала Катерина.
Усе ж шанувальники балерини заспокоїли її і написали, що, незважаючи на додаткові турботи, Белла точно стане другом і принесе багато любові.
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Катерина Кухар - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Главред повідомляв, що Катерина Кухар показала, який вигляд має після відвідування салону краси. Кадр вона супроводила підписом: "Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря...". Також Кухар додала емодзі "тиші" з притиснутим до губ пальцем.
А також раніше Катерина Кухар розмістила допис у соцмережі про роздуми щодо майбутнього Міністерства культури та зізналася, що їй пропонували посаду міністра.
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Хто така Катерина Кухар?
Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".
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