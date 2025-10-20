"Ходити, перевіряти, вичитувати": Віталій Козловський розповів про ревнощі у шлюбі

Читайте більше:
Український співак Віталій Козловський і його піар-менеджерка Юлія Бакуменко зіграли весілля в грудні 2023 року - незадовго до народження їхнього спільного сина Оскара. Пару об'єднують не тільки романтичні почуття, а й робота, тому часом розділити ці два життєві чинники буває непросто.
Утім, в інтерв'ю для "Ближче до зірок" Козловський наголосив - він високо цінує те, що робить для нього Бакуменко, і те, який баланс їм усе ж таки вдалося знайти.
"Це таке об'єднання душі. Я бажаю кожному в житті знайти отакий внутрішній баланс сім'ї, роботи, відчуття якогось спокою", - каже артист.
Зараз кар'єра Віталія Козловського пішла на зліт після кількох років затишшя. У нього з'явилося багато прихильниць, проте Юлію це не лякає. У їхній парі немає ревнощів, стверджує співак.
"Та вона знає мене, як облупленого, чого ій мене ревнувати? В мене наймудріша в світі дружина. І це не та, яка буде ходити, щось там перевіряти, телефон твій вичитувати. Вона все і так про мене знає. Я зі всім прийду і все їй розкажу", - з усмішкою додав Віталій.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
