Усик назвав наступного суперника: коли і з ким відбудеться бій українця

Руслан Іваненко
20 жовтня 2025, 23:50
233
Сергій Лапін повідомив, що Усик завершив реабілітацію після травми та перебуває у відмінній фізичній формі, готовий до нових спортивних викликів.
Усик, бокс
Команда Усика розкрила плани на кілька наступних боїв / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Ви дізнаєтесь:

  • Коли Усик знову вийде на ринг
  • Хто може стати його наступним суперником
  • Чому Ф’юрі зник зі списку можливих боїв

У команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року, повідомляє The Ring.

За словами Лапіна, наступний бій Усика відбудеться саме у цей період, і суперником стане переможець поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Їхній бій заплановано на 25 жовтня у Лондоні, а його результат визначить обов’язкового претендента на титул WBO, яким наразі володіє українець.

відео дня

Представник Усика також повідомив, що боксер успішно завершив реабілітацію після травми спини і перебуває у чудовій фізичній формі.

"Він почувається добре і перебуває у чудовій формі", — зазначив Лапін.

Крім того, директор чемпіона додав, що Усик планує провести ще близько п’яти поєдинків. Водночас, за його словами, Тайсон Ф’юрі наразі не розглядається серед потенційних суперників.

Щодо Мозеса Ітауми, Лапін підкреслив, що молодому боксеру ще потрібно довести своє право зустрітися з українцем:

"Лише після перемоги над супертяжем з топ-10 він буде розглядатися суперником Усика".

Олександр Усик
Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Про джерело: The Ring

The Ring (або Ring Magazine) — американський щомісячний журнал, присвячений професійному боксу. Видання вважається одним із найстаріших і найавторитетніших у світі боксу. Журнал веде офіційні рейтинги спортсменів і присвоює звання чемпіона світу в різних вагових категоріях.

Видання було засноване в 1922 році в Нью-Йорку журналістом Натом Флейшером, який очолював його протягом півстоліття — до своєї смерті у 1972 році. Перше число "The Ring" вийшло 22 лютого 1922 року. Спочатку журнал висвітлював як бокс, так і боротьбу, однак згодом зосередився виключно на боксі. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик Новини боксу
