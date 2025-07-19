Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

На кону - об'єднання всіх чемпіонських поясів.

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Усик Дюбуа онлайн трансляція

Увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться історичний боксерський вечір, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

На кону бою Усик Дюбуа онлайн - об'єднання всіх чемпіонських поясів: Усик володіє титулами WBC, WBA та WBO, а Дюбуа - чинний чемпіон за версією IBF. Бій Усик Дюбуа 2 трансляція - це реванш, якого чекали мільйони фанатів боксу по всьому світу.

Онлайн-трансляцію мегапоєдинку Усик Дюбуа онлайн, а також головні моменти боксерського шоу можна буде стежити наживо на сайті Главред - ми оперативно публікуватимемо всі ключові епізоди, результати раундів та реакції.

відео дня

Онлайн трансляція бою Усик - Дюбуа

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