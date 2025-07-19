Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться історичний боксерський вечір, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.
На кону бою Усик Дюбуа онлайн - об'єднання всіх чемпіонських поясів: Усик володіє титулами WBC, WBA та WBO, а Дюбуа - чинний чемпіон за версією IBF. Бій Усик Дюбуа 2 трансляція - це реванш, якого чекали мільйони фанатів боксу по всьому світу.
Онлайн-трансляцію мегапоєдинку Усик Дюбуа онлайн, а також головні моменти боксерського шоу можна буде стежити наживо на сайті Главред - ми оперативно публікуватимемо всі ключові епізоди, результати раундів та реакції.
Онлайн трансляція бою Усик - Дюбуа
3 раунд
На початку раунду Дюбуа вдалося добре зловити Олександра правою. Ближче до кінця раунду Усик також добре відпрацював. Нагадаємо, Усик шульга. Раунд був непростий - пройшли на рівних.
2 раунд
На перший погляд здається, що суперники йдуть на рівних і важко сказати, що хтось із боксерів домінує. Але на повторах видно, як красиво Дюбуа працює на прийом. Молодець.
1 раунд
Позаду перший раунд, боксери працювали досить активно. Дюбуа навіть вдалося один раз притиснути Усика до канатів. Працювали джебом, але інколи включали й праву руку.
Суперники стукнулися рукавичками - бій розпочався.
"Нехай бог благословить вас", сказав рефері перед боєм.
Олександр Олександрович Усик також вийшов на ринг - забирати назад свій подарований пояс.
Дюбуа вийшов на ринг - хлопчина хоч і великий, але помітно хвилюється.
Дюбуа та Усик готуються до виходу на ринг. Бій починається!
Розігрів Дюбуа перед боєм. Виглядає важкувато.
The VIBES in Daniel Dubois’ changing room ?— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025
The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing ?#UsykDubois2 | Wembley Stadium | NOW | #RiyadhSeasonpic.twitter.com/RotZDTVWJ9
Дюбуа також завершує останні приготування перед боєм. Йому, напевно, удачі не бажаємо.
Усик розігрівається перед боєм. Бажаємо йому удачі!
The preparations are well underway for Oleksandr Usyk⏳— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
?️ Buy #UsykDubois2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/hJeulq9pu0
Момент оголошення нашого переможця. Бився, як тигр!
Daniel Lapin takes the majority decision victory over Lewie Edmonson?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
How did you score it? ??
?️ Buy #UsykDubois2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/Ko7Hv4XOiR
Вердикт суддів - 95:95, 96:94, 96:94 на користь Лапіна. Відмінний бій, тривав усі 10 раундів.
28-річний українець Даніель Лапін (11-0, 4 КО) переміг британця Льюїса Едмондсона (11-0, 3 КО) в андеркарді реваншу Усик-Дюбуа. Головний бій уже за 40 хвилин.
Ось так наш чемпіон прибув на стадіон
? Oleksandr Usyk is in the building ?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
?️ Buy #UsykDubois2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/LVWQbw0UpV
Судити бій буде рефері з Канади Майкл Гріффін. Він працював на поєдинку Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона, після якого суперник українця впав у кому.
Журналістка DAZN провела екскурсію в роздягальню Усика
Step inside Oleksandr Usyk’s dressing room with @OliviaBuzaglo??— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
?️ Buy #UsykDubois2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/Majknwhc2a
Дюбуа прибув на стадіон
Daniel Dubois has arrived at Wembley Stadium??️— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
?️ Buy #UsykDubois2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/EjVfEHRnVL
І Усик, і Дюбуа вже на стадіоні Вемблі в Лондоні. Усик приїхав раніше. На скріншоті вище - його бинтують.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред