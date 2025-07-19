Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Тарас Сидоржевський
19 липня 2025, 22:38оновлено 19 липня, 23:38
11153
На кону - об'єднання всіх чемпіонських поясів.
Усик дюбуа
Усик Дюбуа онлайн трансляція

Увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться історичний боксерський вечір, головною подією якого стане бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

На кону бою Усик Дюбуа онлайн - об'єднання всіх чемпіонських поясів: Усик володіє титулами WBC, WBA та WBO, а Дюбуа - чинний чемпіон за версією IBF. Бій Усик Дюбуа 2 трансляція - це реванш, якого чекали мільйони фанатів боксу по всьому світу.

Онлайн-трансляцію мегапоєдинку Усик Дюбуа онлайн, а також головні моменти боксерського шоу можна буде стежити наживо на сайті Главред - ми оперативно публікуватимемо всі ключові епізоди, результати раундів та реакції.

відео дня

Онлайн трансляція бою Усик - Дюбуа

Сортування за хронологією
00:32

3 раунд

На початку раунду Дюбуа вдалося добре зловити Олександра правою. Ближче до кінця раунду Усик також добре відпрацював. Нагадаємо, Усик шульга. Раунд був непростий - пройшли на рівних.

00:25

2 раунд

На перший погляд здається, що суперники йдуть на рівних і важко сказати, що хтось із боксерів домінує. Але на повторах видно, як красиво Дюбуа працює на прийом. Молодець.

Дюбуа
Скриншот

00:24
Усик Дюбуа
Усик Дюбуа / скріншот

1 раунд

Позаду перший раунд, боксери працювали досить активно. Дюбуа навіть вдалося один раз притиснути Усика до канатів. Працювали джебом, але інколи включали й праву руку.

00:21
усик дюбуа
Усик Дюбуа / скриншот

Суперники стукнулися рукавичками - бій розпочався.

"Нехай бог благословить вас", сказав рефері перед боєм.

00:14
Усик
Усик / скриншот

Олександр Олександрович Усик також вийшов на ринг - забирати назад свій подарований пояс.

00:12
дюбуа
Скриншот

Дюбуа вийшов на ринг - хлопчина хоч і великий, але помітно хвилюється.

00:03

Дюбуа та Усик готуються до виходу на ринг. Бій починається!

усик дюбуа
усик дюбуа

23:50

Розігрів Дюбуа перед боєм. Виглядає важкувато.

23:27

Дюбуа також завершує останні приготування перед боєм. Йому, напевно, удачі не бажаємо.

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

23:20

Усик розігрівається перед боєм. Бажаємо йому удачі!

22:58

Момент оголошення нашого переможця. Бився, як тигр!

22:56

Вердикт суддів - 95:95, 96:94, 96:94 на користь Лапіна. Відмінний бій, тривав усі 10 раундів.

22:51
лапин

28-річний українець Даніель Лапін (11-0, 4 КО) переміг британця Льюїса Едмондсона (11-0, 3 КО) в андеркарді реваншу Усик-Дюбуа. Головний бій уже за 40 хвилин.

22:45

Ось так наш чемпіон прибув на стадіон

22:43

Судити бій буде рефері з Канади Майкл Гріффін. Він працював на поєдинку Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона, після якого суперник українця впав у кому.

22:42

Журналістка DAZN провела екскурсію в роздягальню Усика

22:37

Дюбуа прибув на стадіон

22:34
усик

І Усик, і Дюбуа вже на стадіоні Вемблі в Лондоні. Усик приїхав раніше. На скріншоті вище - його бинтують.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

23:54Політика
Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

22:38Спорт
Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

22:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Гороскоп на сьогодні 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Фортуна буде на боці 6 знаків зодіаку: кому неймовірно пощастить 19 липня

Фортуна буде на боці 6 знаків зодіаку: кому неймовірно пощастить 19 липня

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

Останні новини

23:54

Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

23:13

За вагітною Тодоренко на фестивалі приїхала швидка допомога: що трапилося

22:44

У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без правВідео

22:38

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

22:06

Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
21:59

ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі і проводять контрнаступальні дії - Волошин

21:30

Росіяни вже заходять в важливе місто, скоро почнеться штурм - командир

20:34

Можна втратити весь урожай: чи потрібно поливати помідори кожного дня

20:20

Україна запропонувала РФ зустріч: Зеленський закликає Путіна "перестати ховатися"

Реклама
19:44

Температура повітря опуститься до +9 градусів: які регіони заливатимуть дощами

19:30

Огірки не стануть м'якими навіть в салаті: одна річ змусить овоч хрустіти тижнями

19:28

СБУ звернулася до Усика в день бою: що сталося

19:10

Новий уряд України та два міністерства-монстриПогляд

18:47

Зеленський затвердив новий склад РНБО: хто у нього увійшов

18:43

Коли закінчиться війна в Україні: у МВФ озвучили невтішний прогноз

18:40

"Живої легенди більше нема": у бою загинув 63-річний льотчик Костянтин Оборін

18:39

У РФ повідомили про смерть солістки популярного дуету

18:04

Україна зірвала наступ РФ: Андрющенко повідомив про потужні удари на Запоріжжі

17:45

Упертість Путіна щодо України стане грандіозною помилкою для РФ - WP

17:31

Рекордний гонорар: скільки заробить Усик за бій-реванш

Реклама
16:49

Чоловіків можуть почати випускати з України: у Раді розповіли важливі деталіВідео

16:45

Воїни ЛСР прорвались в глибокий тил окупантів і ліквідували "ахматівців"

16:39

Мозок буквально закипить: лише геній знайде відсутнє число за 7 секунд

16:35

Пенсіонерам в серпні нарахують додаткові 570 гривень: хто отримає надбавку

16:32

Скільки людей мобілізує Україна щомісяця: нардеп чітко відповів

16:19

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

15:38

Вчителям України вдвічі піднімуть зарплату вже з 1 вересня – на скільки зросте

15:36

У Росії зробили цинічну заяву після ракетного обстрілу України - деталі

15:32

Україна може перейти на 4-денний робочий тиждень: названо умову і терміни

15:18

Дружина Козловського показала фігуру чоловіка і те, як співак тренує підтягнуте тіло

15:18

Усе горіло, є загиблі: РФ вдарила балістикою по ДніпропетровщиніФото

15:16

Руки будуть ідеально чистими: як відмити пальці від соку картоплі та ягід за хвилину

15:06

Що не можна розігрівати в мікрохвильовій печі: 8 дуже небезпечних продуктів

14:49

Ворог заявив про початок штурмів Покровська: в ЗСУ прокоментували ситуацію

14:39

Дочка не бачила маму від початку війни: емоційне повернення дітей з окупаціїФото

14:38

Україну розпече до +37 градусів: стала відома дата сильної спеки

14:16

Олег Винник визвірився на своїх хейтерів і розвінчав міфи про себе

14:09

Ідеальна начинка для пирога: як заморозити сливи з цедрою лимона та медомВідео

13:50

Українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень: що потрібно для такої суми

13:47

Метод, який врятує ноги від натирання: як розширити взуття в домашніх умовах

Реклама
13:24

Зебру знайдуть лише люди з "орлиним зором": на загадку є всього 5 секунд

12:48

Як знищити портулак на городі: китайський метод боротьби з підступним бур'яном

12:46

Мобілізація не компенсовує: АТЕШ розповіли про серйозну проблему в армії РФ

12:06

ТОП-10 найнадійніших б/у авто до п’яти років: експерти озвучили список

12:01

Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

11:32

Як зняти "порчу": священник чесно відповівВідео

11:26

Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

11:06

Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

10:50

"Шанси обох суперників рівні": відомий боксер зробив тривожний прогноз бою Усика

10:25

300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти