Іноземний клуб відмовився від трансферу форварда "Динамо": що стало причиною

Форвард продовжує демонструвати свою форму, викликаючи інтерес за кордоном.

Київський клуб не погоджується на оренду Бленуце

Коротко:

Бленуце ймовірно залишиться у "Динамо"

Контракт форварда діє до червня 2030 року

Трансферна вартість оцінюється в 2 млн євро

Форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце, ймовірно, продовжить виступати в українському чемпіонаті, попри чутки про можливий трансфер, повідомляє Sport.ua.

Інтерес з боку "Динамо" Бухарест

Одним із головних претендентів на 23-річного нападника називали "Динамо" Бухарест, але фінансові обмеження румунського клубу унеможливили підписання гравця.

"Бленуце – головна мрія "Динамо", але повноцінний трансфер з київського "Динамо" практично неможливий, враховуючи, що українці заплатили за нього 1,8 мільйона євро і тепер прагнуть повернути значну частину цих інвестицій. Варіант з орендою недоцільний, оскільки не влаштовує клуб із чемпіонату України. З цієї причини в Бухаресті розуміють, що доведеться шукати інших гравців", – повідомило джерело.

Статистика сезону

У поточному сезоні Бленуце провів десять матчів у всіх турнірах та забив один гол. Контракт румунського форварда діє до червня 2030 року, а його трансферна вартість оцінюється в два мільйони євро.

Перспективи та інтерес

Футболіст вже демонстрував високий рівень гри в єврокубках, а тренерський штаб "Динамо" розраховує на його подальший розвиток у команді. Його виступи викликають інтерес як в Україні, так і за її межами.

