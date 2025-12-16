Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Іноземний клуб відмовився від трансферу форварда "Динамо": що стало причиною

Руслан Іваненко
16 грудня 2025, 19:41
672
Форвард продовжує демонструвати свою форму, викликаючи інтерес за кордоном.
Динамо
Київський клуб не погоджується на оренду Бленуце / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/vlad.blanuta

Коротко:

  • Бленуце ймовірно залишиться у "Динамо"
  • Контракт форварда діє до червня 2030 року
  • Трансферна вартість оцінюється в 2 млн євро

Форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце, ймовірно, продовжить виступати в українському чемпіонаті, попри чутки про можливий трансфер, повідомляє Sport.ua.

Інтерес з боку "Динамо" Бухарест

Одним із головних претендентів на 23-річного нападника називали "Динамо" Бухарест, але фінансові обмеження румунського клубу унеможливили підписання гравця.

відео дня

"Бленуце – головна мрія "Динамо", але повноцінний трансфер з київського "Динамо" практично неможливий, враховуючи, що українці заплатили за нього 1,8 мільйона євро і тепер прагнуть повернути значну частину цих інвестицій. Варіант з орендою недоцільний, оскільки не влаштовує клуб із чемпіонату України. З цієї причини в Бухаресті розуміють, що доведеться шукати інших гравців", – повідомило джерело.

Статистика сезону

У поточному сезоні Бленуце провів десять матчів у всіх турнірах та забив один гол. Контракт румунського форварда діє до червня 2030 року, а його трансферна вартість оцінюється в два мільйони євро.

Перспективи та інтерес

Футболіст вже демонстрував високий рівень гри в єврокубках, а тренерський штаб "Динамо" розраховує на його подальший розвиток у команді. Його виступи викликають інтерес як в Україні, так і за її межами.

Спорт - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань дискваліфікований на п'ять матчів через неспортивну поведінку під час поєдинку 15-го туру УПЛ проти "Руху", з яких два - умовно, з випробувальним терміном на один рік.

Крім того, виконувач обов’язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк опинився в центрі уваги через чутки щодо свого майбутнього в клубі. Остаточне рішення про продовження його роботи наразі не ухвалене.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 14 грудня, відбувся дебютний поєдинок українського бійця ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 проти американця Ніла Мегні, пише Чемпіон.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

21:18Війна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

19:56Енергетика
Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовились

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовились

19:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюб

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Останні новини

21:18

Чому різдвяне перемир'я на фронті не має сенсу - Жорін вказав на важливий нюанс

20:54

"Хронікам Нарнії" 20 років: який зараз вигляд мають діти-актори із зимової казки

20:47

Не гній та попіл: експерт назвав органічне добриво з кухні для смородиниВідео

20:28

"Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно позбулася квартири

20:23

Як приготувати ідеальну смажену картоплю: головний секрет бездоганної стравиВідео

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
19:56

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 17 грудня

19:43

Україна провела прямі переговори з Росією - про що домовилисьВідео

19:41

Іноземний клуб відмовився від трансферу форварда "Динамо": що стало причиною

19:38

Роксолана Пиртко досьє

Реклама
19:27

У регіонах оголосили штормове попередження: названа дата різкого похолодання

19:19

Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні та ймовірні терміни

19:10

Після Покровська окупанти підуть далі: у Путіна новий планПогляд

19:03

MOLODIST — найкраща будівельна компанія 2025 року за версією IBUILD новини компанії

19:02

"Широка публіка, звісно, не знала": Павло Зібров розкрив діагноз Степана Гіги

18:54

Найпопулярніша пісня року: офіційним саундтреком ромкома "Випробувальний термін" став суперхіт DREVO "Смарагдове небо"

18:40

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

18:14

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

18:01

Чи могла Україна зупинити рф ще у 2014-му: "Реальна історія" показала хронологію АТО

17:59

Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

17:51

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

Реклама
17:50

"Кричав на весь ліс": чоловік в Україні знайшов 1500-літній скарб, що там булоВідео

17:46

В Україні може з’явитися новий податок – що відомо

17:36

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану ГізіВідео

17:34

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

17:32

Колись було найбільшим в Європі: де знаходиться найдовше село в Україні

17:26

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:10

Експерт  про уражений підводний човен: СБУ створює "морську бавовну" нового рівня

17:09

Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни

16:55

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

16:27

План засекретили - розкрито, коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні

16:23

Євро рекордно подорожчав, долар різко обвалився: новий курс валют на 17 грудня

16:06

Їх можна впевнено переводити на газ: рейтинг надійних та "вічних" німецьких авто

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

15:45

Одна річ, яку потрібно покласти в кишеню: прикмети на свято 17 грудня

15:45

Українцям рекомендують у грудні розкладати вату на кухні: для чого

15:44

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

15:36

"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дійВідео

15:30

Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

15:19

Як українка стала останньою принцесою Кореї - випадкова зустріч змінила історіюВідео

Реклама
15:18

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 грудня: Левам - зміни, Терезам - стабільність

15:07

Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

14:42

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:23

"Путіну байдуже": Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

14:17

Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

14:12

"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

13:39

"Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

13:34

Продукти, за якими стояли ночами: що в СРСР було справжнім дефіцитом

13:32

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти