Шовковського звільнено з посади головного тренера Динамо

Тренер перебуває у творчій відпустці, планує залишитися в клубі

Він здобув золоті медалі чемпіонату України 2025–2026

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський залишив свій пост через невдалі результати команди і наразі перебуває у творчій відпустці.

Плани залишитися в клубі

Попри це, Шовковський не планує покидати клуб. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Циганика, 50-річний фахівець розраховує на роботу в структурі Динамо:

"Шовковський не планує продовжувати кар'єру в іншому клубі. Втім, наразі незрозуміло, яку посаду він отримає в Динамо та чим може бути корисним "біло-синім". Це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва киян".

Кар’єрний досвід Шовковського

За свою кар’єру Шовковський здобув цінний тренерський досвід, зокрема здобувши золоті медалі чемпіонату України сезону 2025–2026. Він працював під керівництвом Валерія Лобановського, у тренерському штабі Мірчи Луческу та був асистентом Андрія Шевченка і Олександра Петракова у збірній України.

Циганик також порадив екстренеру розглянути роботу в інших клубах, навіть якщо вони мають менші можливості порівняно з українськими грандами:

"Розглянь інші команди, навіть якщо вони не такі потужні, як українські гранди".

