"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

Коротко:
- Контракт Кучера з одеським клубом був розрахований ще на рік
- Судитися з "Чорноморцем" Кучер не хоче
Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтерв'ю для "ТаТоТаке".
"Приблизно п'ять днів тому мені зателефонував президент клубу Олександр Грановський: "Так і так ... Склалася певна ситуація, спонсори хочуть запросити нового тренера". Чи було це несподіванкою? Ні, вже по ходу сезону я відчував: щось таке можливе. Коли керівництво пробує впливати на тренерські моменти, це означає - є хтось, хто шепоче на вушко", - сказав Кучер.відео дня
Він додав, що його контракт з одеським клубом розрахований ще на рік. А влітку коуч відмовився від пропозицій із клубів УПЛ з-за кордону.
"Вважаю, що погодився на максимально лояльні для клубу умови. Визначили терміни розрахунку. Судитися з "Чорноморцем" - це останнє, чого мені б хотілося", - додав Кучер.
Фахівець також зазначив, що "Чорноморець" має борги перед футболістами, і це впливає на ситуацію в команді.
"Я проходив схожу ситуацію в Дніпрі-1, але там рівень зарплат дозволяв футболістам витримувати 3-4 місяці затримки. У "Чорноморці" це не ті кошти, на які гравець може прогодувати сім'ю протягом тривалого часу: їжа, діти, школа, садок... Щоб знати, що в тебе надійний тил і думати винятково про футбол, потрібна регулярність", - сказав він.
Нагадаємо, Кучер очолив "Чорноморець" у березні цього року. Одесити вилетіли з УПЛ за підсумками минулого сезону, а в Першій лізі посідають третє місце після 18 турів.
Футбол - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 18 грудня, відбулися останні матчі основного етапу Ліги конференцій сезону 2025-2026 за участю українських команд - київського Динамо і донецького Шахтаря, повідомляє 24 канал.
Крім того, у січні відкривається трансферне вікно, і кілька гравців національної збірної України можуть стати об'єктом інтересу європейських клубів. Одним із таких є Микола Шапаренко, який уже давно на радарах зарубіжних скаутів і цієї зими може перейти за кордон.
Нагадаємо, що форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце, ймовірно, продовжить виступати в українському чемпіонаті, незважаючи на чутки про можливий трансфер.
ФК "Чорноморець"
Футбольний клуб "Чорноморець" - український футбольний клуб із міста Одеса, офіційною датою заснування якого вважається 1936 рік, що робить його найстарішим професійним футбольним клубом міста.
Після розпаду Радянського Союзу 1991 року "Чорноморець" опинився в першому дивізіоні українського чемпіонату. Саме кінець 1980-х - перша половина 1990-х вважається розквітом команди. Саме в ті часи клуб отримав найбільшу кількість своїх серйозних призів.
Домашні матчі клуб проводить на Центральному стадіоні "Чорноморець", місткість якого становить понад 34 тисячі глядацьких місць.
