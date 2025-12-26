"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

Влітку Олександр Кучер відмовився від пропозицій із клубів УПЛ з-за кордону.

Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця" / колаж: Главред, фото: "Чорноморець"

Контракт Кучера з одеським клубом був розрахований ще на рік

Судитися з "Чорноморцем" Кучер не хоче

Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтерв'ю для "ТаТоТаке".

"Приблизно п'ять днів тому мені зателефонував президент клубу Олександр Грановський: "Так і так ... Склалася певна ситуація, спонсори хочуть запросити нового тренера". Чи було це несподіванкою? Ні, вже по ходу сезону я відчував: щось таке можливе. Коли керівництво пробує впливати на тренерські моменти, це означає - є хтось, хто шепоче на вушко", - сказав Кучер. відео дня

Він додав, що його контракт з одеським клубом розрахований ще на рік. А влітку коуч відмовився від пропозицій із клубів УПЛ з-за кордону.

"Вважаю, що погодився на максимально лояльні для клубу умови. Визначили терміни розрахунку. Судитися з "Чорноморцем" - це останнє, чого мені б хотілося", - додав Кучер.

Фахівець також зазначив, що "Чорноморець" має борги перед футболістами, і це впливає на ситуацію в команді.

"Я проходив схожу ситуацію в Дніпрі-1, але там рівень зарплат дозволяв футболістам витримувати 3-4 місяці затримки. У "Чорноморці" це не ті кошти, на які гравець може прогодувати сім'ю протягом тривалого часу: їжа, діти, школа, садок... Щоб знати, що в тебе надійний тил і думати винятково про футбол, потрібна регулярність", - сказав він.

Нагадаємо, Кучер очолив "Чорноморець" у березні цього року. Одесити вилетіли з УПЛ за підсумками минулого сезону, а в Першій лізі посідають третє місце після 18 турів.

