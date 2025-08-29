"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА

Київській команді доведеться зіграти, зокрема, із сильними клубами з Британії та Італії.

"Динамо" доведеться зіграти з клубами з Британії та Італії / колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років. Результати стали відомі під час трансляції жеребкування.

"Шахтар" отримав не найсильніший склад суперників. Одним із суперників "гірників" стане клуб "Хамрун Спартанс", який нещодавно поступився "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів.

Київській команді доведеться зіграти, зокрема, із сильними клубами з Британії та Італії.

Суперники "Динамо":

"Кристал Пелас" (удома);

"Фіорентина" (у гостях);

"Зрінські" (удома);

"Омонія" (у гостях);

"Ноа" (удома);

"Самсунпор" (у гостях).

Суперники "Шахтаря":

"Легія" (удома);

"Шемрок Роверс" (у гостях);

"Рієка" (удома); "Абердин" (у гостях);

"Брейдаблік" (удома);

"Хамрун Спартанс" (у гостях).

Відомо, що старт групового раунду Ліги конференцій відбудеться 2 жовтня.

