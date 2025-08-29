Рус
"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА

Віталій Кірсанов
29 серпня 2025, 17:47
Київській команді доведеться зіграти, зокрема, із сильними клубами з Британії та Італії.
"Динамо" доведеться зіграти з клубами з Британії та Італії
  • "Шахтар" отримав не найсильніший склад суперників
  • "Динамо" доведеться зіграти з клубами з Британії та Італії

Стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років. Результати стали відомі під час трансляції жеребкування.

"Шахтар" отримав не найсильніший склад суперників. Одним із суперників "гірників" стане клуб "Хамрун Спартанс", який нещодавно поступився "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів.

Київській команді доведеться зіграти, зокрема, із сильними клубами з Британії та Італії.

Суперники "Динамо":

  • "Кристал Пелас" (удома);
  • "Фіорентина" (у гостях);
  • "Зрінські" (удома);
  • "Омонія" (у гостях);
  • "Ноа" (удома);
  • "Самсунпор" (у гостях).

Суперники "Шахтаря":

  • "Легія" (удома);
  • "Шемрок Роверс" (у гостях);
  • "Рієка" (удома); "Абердин" (у гостях);
  • "Брейдаблік" (удома);
  • "Хамрун Спартанс" (у гостях).

Відомо, що старт групового раунду Ліги конференцій відбудеться 2 жовтня.

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Нагадаємо що, півзахисниця жіночого клубу "Сістерс" Ірина Майбородіна отримала жовту картку під час матчу чемпіонату України проти ковалівського "Колоса". Причиною стали емоційні висловлювання російською мовою, повідомляє "Суспільне Спорт".

Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

