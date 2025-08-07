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Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережу

Руслан Іваненко
7 серпня 2025, 00:16
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Тренер киян показав, як слід було діяти у гольовому епізоді, та розкритикував реалізацію.
Футбол
Динамо втратило нагоди забити й пропустило вирішальний м’яч наприкінці матчу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Динамо програло Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
  • Ванат не реалізував момент при рахунку 0:0
  • Шовковський емоційно відреагував на дії гравця

Київське "Динамо" зазнало невдалого результату у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Кияни мали кілька реальних шансів відкрити рахунок, але кожного разу не змогли реалізувати гольові моменти біля воріт кіпріотів, повідомляє 24 Канал.

відео дня

Промах Ваната і реакція Шовковського

Під час одного з епізодів на 41-й хвилині форвард Владислав Ванат отримав можливість удару після навісу з лівого флангу, проте пробив повз ворота. У мережі з’явилося відео, на якому тренер Шовковський, зазвичай стриманий, показує кивком голови, як правильно треба було зіграти у цьому моменті.

Наприкінці матчу нападник Пафосу Андерсон Сілва обіграв Владислава Дубінчака і забив переможний гол. Тепер "Динамо" потрібно вигравати у матчі-відповіді, який відбудеться 12 серпня.

Що чекає на Динамо далі

"Якщо "біло-сині" пройдуть Пафос, то в плей-оф Ліги чемпіонів зустрінуться з переможцем пари Лех – Црвена Звезда. У разі поразки – продовжать виступ у Лізі Європи, де зіграють з тріумфатором пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів", — йдеться у повідомленні.

Відео реакції Шовковського на нереалізований момент

Інші новини українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

Також бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан приніс Україні першу медаль на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, який стартував 27 червня в Мадриді.

Крім того, Олександр Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа у реваншевому бою 19 липня 2025 року та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Втім, на титули українського боксера вже претендують інші спортсмени. За інформацією Boxing Scene, Усик може зустрітися з несподіваним суперником.

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Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

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