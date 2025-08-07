Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережу

Тренер киян показав, як слід було діяти у гольовому епізоді, та розкритикував реалізацію.

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Динамо втратило нагоди забити й пропустило вирішальний м’яч наприкінці матчу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Динамо програло Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів

Ванат не реалізував момент при рахунку 0:0

Шовковський емоційно відреагував на дії гравця

Київське "Динамо" зазнало невдалого результату у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Кияни мали кілька реальних шансів відкрити рахунок, але кожного разу не змогли реалізувати гольові моменти біля воріт кіпріотів, повідомляє 24 Канал.

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Промах Ваната і реакція Шовковського

Під час одного з епізодів на 41-й хвилині форвард Владислав Ванат отримав можливість удару після навісу з лівого флангу, проте пробив повз ворота. У мережі з’явилося відео, на якому тренер Шовковський, зазвичай стриманий, показує кивком голови, як правильно треба було зіграти у цьому моменті.

Наприкінці матчу нападник Пафосу Андерсон Сілва обіграв Владислава Дубінчака і забив переможний гол. Тепер "Динамо" потрібно вигравати у матчі-відповіді, який відбудеться 12 серпня.

Що чекає на Динамо далі

"Якщо "біло-сині" пройдуть Пафос, то в плей-оф Ліги чемпіонів зустрінуться з переможцем пари Лех – Црвена Звезда. У разі поразки – продовжать виступ у Лізі Європи, де зіграють з тріумфатором пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів", — йдеться у повідомленні.

Відео реакції Шовковського на нереалізований момент

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Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

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