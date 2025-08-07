Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережу

Коротко:
- Динамо програло Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
- Ванат не реалізував момент при рахунку 0:0
- Шовковський емоційно відреагував на дії гравця
Київське "Динамо" зазнало невдалого результату у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.
Кияни мали кілька реальних шансів відкрити рахунок, але кожного разу не змогли реалізувати гольові моменти біля воріт кіпріотів, повідомляє 24 Канал.
Промах Ваната і реакція Шовковського
Під час одного з епізодів на 41-й хвилині форвард Владислав Ванат отримав можливість удару після навісу з лівого флангу, проте пробив повз ворота. У мережі з’явилося відео, на якому тренер Шовковський, зазвичай стриманий, показує кивком голови, як правильно треба було зіграти у цьому моменті.
Наприкінці матчу нападник Пафосу Андерсон Сілва обіграв Владислава Дубінчака і забив переможний гол. Тепер "Динамо" потрібно вигравати у матчі-відповіді, який відбудеться 12 серпня.
Що чекає на Динамо далі
"Якщо "біло-сині" пройдуть Пафос, то в плей-оф Ліги чемпіонів зустрінуться з переможцем пари Лех – Црвена Звезда. У разі поразки – продовжать виступ у Лізі Європи, де зіграють з тріумфатором пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів", — йдеться у повідомленні.
Відео реакції Шовковського на нереалізований момент
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Про джерело: 24 канал
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