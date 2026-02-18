Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Новий лідер і драматичне падіння України: оновлений прогноз на переможця Євробачення-2026

Анна Підгорна
18 лютого 2026, 16:17
84
Поки ми втрачаємо позиції, на Євробаченні утворилася нова трійка потенційних лідерів.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 переможець - свіжий рейтинг потенційних переможців / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте більше:

  • Як змінився рейтинг потенційних переможців Євробачення-2026 за останній тиждень
  • Хто зараз головні конкуренти України

Все більше країн-учасниць Євробачення-2026 визначаються зі своїми конкурсантами. Це значно впливає на прогнози букмекерів щодо того, хто стане володарем срібного мікрофона цього року.

Півторамісячне лідерство Ізраїлю в рейтингу фаворитів завершилося - зараз країна опустилася на третє місце. Топ-3 потенційних переможців Євробачення-2026 на даний момент такий: Фінляндія, Греція, Ізраїль. Примітно, що Фінляндія за 58 років участі в конкурсі вигравала лише один раз - у 2006 році, а на останньому місці опинялася аж дев'ять.

відео дня

Україна за останній тиждень також опустилася на два пункти в рейтингу букмекерів. Зараз наша країна на сьомому місці з імовірністю перемоги в 4%. Головні конкуренти України на даний момент - Болгарія (найкращий результат - 2 місце в 2017) і Франція (п'ять перемог).

Євробачення-2026
Євробачення-2026 переможець - свіжий рейтинг потенційних переможців / фото: eurovisionworld.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нову вагітність Олі Цибульської. Українська співачка хоче подарувати 11-річному синові сестричку і готується піти в декретну відпустку.

Також Володимир Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Дашею Кацуріною. Український артист ревно оберігає те, що залишається за кадром.

Читайте також:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:15Україна
Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

15:53Економіка
Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Останні новини

17:40

Бродячий пес знайшов нове життя, але йому загрожує евтаназія: історія розірвала Мережу

17:30

Вчені виявили унікального птаха‑маніпулятора: він бреше іншим тваринам задля вигоди

17:25

Як виглядали Золоті ворота до реконструкції: у мережі показали рідкісні кадри

17:07

"Чесна мобілізація": в Україні створено рух проти "активістів" та "мажорів", заброньованих через різні схеми

16:32

США не готові тиснути на РФ: тривожний сценарій закінчення війни в Україні

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житлоОренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
16:31

Як перетворити будь‑яку сковороду на антипригарну: старий перевірений лайфхак

16:17

Новий лідер і драматичне падіння України: оновлений прогноз на переможця Євробачення-2026

16:15

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:08

Хто такий Техно Вікінг і де він зараз: історія культового інтернет-феноменуВідео

Реклама
15:53

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

15:48

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:26

Слів "підодіяльник" і "наволочка" не існує — як сказати правильно українськоюВідео

15:25

Які слова видають постійно нещасну людину: 8 тривожних сигналів

15:21

Невеликий "плюс" на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

15:07

Як коти знаходять дорогу додому та чи можуть вони заблукати: пояснення для господарів

14:51

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

14:39

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

14:32

Наталія Могилевська публічно представила молодого фаворита - деталі

14:22

Оспівана у "Тінях забутих предків": яку річку гуцули споконвіку вважають священною

14:15

Україна зіграла важливу роль: чому Наполеон не захопив Росію

Реклама
13:37

Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

13:33

Дівчина купила "скарб" на розпродажі за $25: реальна ціна її вразилаВідео

13:32

Просування у переговорах і "рішення президентів": Умєров заінтригував заявоюВідео

13:17

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

13:05

Вікна будуть чистими і без конденсату: чим насправді їх потрібно мити

13:01

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

12:55

Лише один рух "вбиває" коробку автомат: водіїв застерегли від фатальної помилки

12:20

Періс Хілтон знову піде до вівтаря: що сталося з її шлюбомФото

12:13

У Женеві завершилися переговори США, України та РФ: перші подробиці

12:05

"Кричали і били": Аліна Гросу розповіла правду про своє дитинство

12:03

Чому кури не несуться взимку: п’ять факторів, про які варто знати

11:56

Стрибок цін на пальне: відомо, коли АЗС змінять вартість бензину та дизеля

11:40

ЗСУ вибили росіян з трьох сіл на важливому напрямку: у DeepState показали зміни

11:36

Альбіна Джанабаєва публічно довела зраду Валерія Меладзе - деталі

11:20

Чоловік не спав 8 днів і втратив зв'язок з реальністю: що йому допомогло

10:40

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

10:35

Сильні морози атакують Рівненщину: синоптики попереджають про небезпеку

10:28

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

10:15

РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

10:06

Чи можна сушити волосся головою вниз: трихологи дали неочікувану відповідь

Реклама
10:04

Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

09:34

"Хованки" для Седокової добігли кінця: у справі Яніса Тімми починається суд

09:31

Найважча проблема: у США сказали, що заважає Україні та РФ укласти мир

09:30

Українцям у Німеччині: податкові можливості у 2026 році новини компанії

09:27

У Рівному активісти зірвали концерт Melovin - що там сталося

09:16

FPV-дрони на Шахедах: "Флеш" попередив про нову підступну тактику росіянВідео

09:13

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

09:01

П'ять найтурботливіших знаків зодіаку, які ніколи не зрадять

08:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти