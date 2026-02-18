Новий лідер і драматичне падіння України: оновлений прогноз на переможця Євробачення-2026

Читайте більше:
Все більше країн-учасниць Євробачення-2026 визначаються зі своїми конкурсантами. Це значно впливає на прогнози букмекерів щодо того, хто стане володарем срібного мікрофона цього року.
Півторамісячне лідерство Ізраїлю в рейтингу фаворитів завершилося - зараз країна опустилася на третє місце. Топ-3 потенційних переможців Євробачення-2026 на даний момент такий: Фінляндія, Греція, Ізраїль. Примітно, що Фінляндія за 58 років участі в конкурсі вигравала лише один раз - у 2006 році, а на останньому місці опинялася аж дев'ять.
Україна за останній тиждень також опустилася на два пункти в рейтингу букмекерів. Зараз наша країна на сьомому місці з імовірністю перемоги в 4%. Головні конкуренти України на даний момент - Болгарія (найкращий результат - 2 місце в 2017) і Франція (п'ять перемог).
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
