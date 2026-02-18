Путін впевнений у своїй перевазі: ЗМІ розкрили, скільки ще він планує воювати

Кремлівський диктатор переконує себе у перевазі та розраховує виснажити Україну тривалою війною.

Путін вважає, що Росія має перевагу у війні / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, kremlin

Головні тези:

Путін вважає, що перемагає у війні

Кремль готовий воювати ще 18–24 місяці

Угода можлива за умов поступок щодо Донбасу

Для повної окупації Донбасу Росії може знадобитися ще близько двох років. У Кремлі, ймовірно, усвідомлюють такі розрахунки та готові продовжувати війну за цим сценарієм.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на оцінки західних розвідок. За їхніми даними, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін переконаний, що Росія має перевагу у війні проти України.

"Він переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб встановити повний контроль над Донбасом, кожен день боїв і кожна ніч, коли російські ракети та безпілотники падають на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, забезпечують йому більше переваг", - йдеться у публікації.

Економічна ситуація та пропозиції Трампа

Водночас видання звертає увагу на серйозні економічні труднощі, з якими останнім часом стикається Росія. Також зазначається, що Дональд Трамп активно просуває ідею значних інвестицій у РФ у разі завершення війни.

"З огляду на таку динаміку, деякі аналітики припускають, що пан Путін все ще може укласти угоду про припинення бойових дій в Україні, особливо якщо він забезпечить далекосяжне зближення зі Сполученими Штатами та виведення українських військ з решти Донбасу", - пише NYT.

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: думка генерала

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес висловив сумнів у тому, що війна Росії проти України може завершитися у 2026 році. На його думку, Кремль наразі не зацікавлений у мирних домовленостях.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — зазначив Годжес під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За його оцінкою, нинішня адміністрація США на чолі з Дональд Трамп не чинить достатнього тиску на Москву, а європейські держави не сприймаються Росією як впливові.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року — у річницю початку повномасштабного вторгнення — продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Крім того, на Олександрівському напрямку тривають постійні бойові дії. Російські війська намагаються просуватися вперед і захопити стратегічні позиції, проте зазнають значних втрат, повідомив командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади в інтерв'ю 24 Каналу.

Нагадаємо, що Україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого. Про це пише FRANCE 24 та AFP після аналізу даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

