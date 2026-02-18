"Остання крапля": Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри, яка причина

Українські посадовці засудили рішення МПК та заявили про власну позицію.

Олимпиада / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/milanocortina2026, instagram.com/ukraineparadeaflympic

Коротко:

Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри в Італії через участь РФ і Білорусі

Шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть виступати під своїми прапорами

Це перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року

Представники уряду України не братимуть участь у Паралімпійських іграх в Італії через рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

Заява міністра молоді та спорту

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив:

"Українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри. Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади".

Він додав, що Україна буде вдячна урядовцям інших країн, які також проігнорують офіційні заходи.

Критика МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив:

"Дозвіл піднімати національні прапори РФ і Білорусі на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, неправильний як з морального, так і з політичного погляду"."Національні прапори та гімни цих країн представляють режими, які здійснюють агресію й використовують спорт як зброю для пропаганди. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план".

Сибіга також повідомив, що доручив українським послам провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо рішення МПК не буде скасоване.

Позиція Міжнародного олімпійського комітету

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повідомив AFP і SID, що обмежена кількість спортсменів із Росії й Білорусі зможе виступати під своїми національними прапорами, маючи "таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни".

Європейська реакція

Європейський комісар з питань молоді та спорту Глен Мікалеф також висловив намір бойкотувати церемонію відкриття:

"Поки триває загарбницька війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов’язані з цим конфліктом".

За інформацією МПК, на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року виступлять шість російських та чотири білоруські спортсмени під національними прапорами. Це перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

