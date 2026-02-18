Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

З'явилися нові подробиці першого знайомства принцеси Уельської та герцогині Сассекської.

Кейт Міддлтон новини - яким було перше враження принцеси про Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Про принца Вільяма і принцесу Кетрін пишуть біографічну книгу

У ній розкрито деталі стосунків Уельських і Сассекських

Вперше за останнє десятиліття готується до випуску біографічна книга про принца і принцесу Уельських - "Вільям і Кетрін: особиста історія" (William and Catherine: The Intimate Inside Story). Її автор, редактор The Mirror Рассел Майерс, окрему увагу приділив знайомству британської королівської сім'ї з Меган Маркл.

До того, як особистість нової подруги принца Гаррі набула масштабів локальної катастрофи в британській королівській родині, колишню акторку прийняли з теплом. Майерс зазначає, що спершу Гаррі познайомив кохану з королевою Єлизаветою II і старшим братом.

Пізніше відбулося знайомство Кейт Міддлтон і Меган Маркл, яке принцеса Уельська назвала дружнім. Біограф додав, що принцеса Кетрін спочатку сприйняла Маркл "надмірно доброзичливою з каліфорнійським акцентом".

Кейт Міддлтон / інфографіка Главред

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

