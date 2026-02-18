Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

Анна Підгорна
18 лютого 2026, 14:51
74
З'явилися нові подробиці першого знайомства принцеси Уельської та герцогині Сассекської.
Меган Маркл, Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон новини - яким було перше враження принцеси про Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Про принца Вільяма і принцесу Кетрін пишуть біографічну книгу
  • У ній розкрито деталі стосунків Уельських і Сассекських

Вперше за останнє десятиліття готується до випуску біографічна книга про принца і принцесу Уельських - "Вільям і Кетрін: особиста історія" (William and Catherine: The Intimate Inside Story). Її автор, редактор The Mirror Рассел Майерс, окрему увагу приділив знайомству британської королівської сім'ї з Меган Маркл.

До того, як особистість нової подруги принца Гаррі набула масштабів локальної катастрофи в британській королівській родині, колишню акторку прийняли з теплом. Майерс зазначає, що спершу Гаррі познайомив кохану з королевою Єлизаветою II і старшим братом.

відео дня

Пізніше відбулося знайомство Кейт Міддлтон і Меган Маркл, яке принцеса Уельська назвала дружнім. Біограф додав, що принцеса Кетрін спочатку сприйняла Маркл "надмірно доброзичливою з каліфорнійським акцентом".

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину
Кейт Міддлтон / інфографіка Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Меган Маркл - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair в річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі і Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найзарозумілішими і лицемірними людьми на планеті".

Читайте також:

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Кейт Міддлтон Меган Маркл новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:15Україна
Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

15:53Економіка
Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Останні новини

16:15

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:08

Хто такий Техно Вікінг і де він зараз: історія культового інтернет-феноменуВідео

15:53

Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

15:48

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:26

Слів "підодіяльник" і "наволочка" не існує — як сказати правильно українськоюВідео

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житлоОренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
15:25

Які слова видають постійно нещасну людину: 8 тривожних сигналів

15:21

Невеликий "плюс" на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

15:07

Як коти знаходять дорогу додому та чи можуть вони заблукати: пояснення для господарів

14:51

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

Реклама
14:39

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

14:32

Наталія Могилевська публічно представила молодого фаворита - деталі

14:22

Оспівана у "Тінях забутих предків": яку річку гуцули споконвіку вважають священною

14:15

Україна зіграла важливу роль: чому Наполеон не захопив Росію

13:37

Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

13:33

Дівчина купила "скарб" на розпродажі за $25: реальна ціна її вразилаВідео

13:32

Просування у переговорах і "рішення президентів": Умєров заінтригував заявоюВідео

13:17

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

13:05

Вікна будуть чистими і без конденсату: чим насправді їх потрібно мити

13:01

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

12:55

Лише один рух "вбиває" коробку автомат: водіїв застерегли від фатальної помилки

Реклама
12:20

Періс Хілтон знову піде до вівтаря: що сталося з її шлюбомФото

12:13

У Женеві завершилися переговори США, України та РФ: перші подробиці

12:05

"Кричали і били": Аліна Гросу розповіла правду про своє дитинство

12:03

Чому кури не несуться взимку: п’ять факторів, про які варто знати

11:56

Стрибок цін на пальне: відомо, коли АЗС змінять вартість бензину та дизеля

11:40

ЗСУ вибили росіян з трьох сіл на важливому напрямку: у DeepState показали зміни

11:36

Альбіна Джанабаєва публічно довела зраду Валерія Меладзе - деталі

11:20

Чоловік не спав 8 днів і втратив зв'язок з реальністю: що йому допомогло

10:40

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

10:35

Сильні морози атакують Рівненщину: синоптики попереджають про небезпеку

10:28

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

10:15

РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

10:06

Чи можна сушити волосся головою вниз: трихологи дали неочікувану відповідь

10:04

Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

09:34

"Хованки" для Седокової добігли кінця: у справі Яніса Тімми починається суд

09:31

Найважча проблема: у США сказали, що заважає Україні та РФ укласти мир

09:30

Українцям у Німеччині: податкові можливості у 2026 році новини компанії

09:27

У Рівному активісти зірвали концерт Melovin - що там сталося

09:16

FPV-дрони на Шахедах: "Флеш" попередив про нову підступну тактику росіянВідео

09:13

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Реклама
09:01

П'ять найтурботливіших знаків зодіаку, які ніколи не зрадять

08:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 лютого (оновлюється)

08:24

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталіВідео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:05

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

06:46

Чому переговори у Женеві відбуваються за сценарієм ПутінаПогляд

06:45

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — дітиФото

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилиниВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти